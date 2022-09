Guía de festivales de cine en el país y sus muchísimos estrenos imperdibles de Colombia y el mundo

Festival de Cine Francés (Colombia)

El 21 Festival de Cine Francés en Colombia llegará a Bogotá del 22 de septiembre al 5 de octubre y del 6 al 12 de octubre a Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Pereira, Santa Marta, Fusagasugá, Sincelejo y Villa de Leyva. Dentro de las más de 30 películas en exhibición, entre las que se encuentran importantes coproducciones entre Colombia y Francia, compartimos algunas destacadas:

La jauría, la ópera prima de Andrés Ramírez Pulido, ganadora del Grand Prix en la 61° Semana de la Crítica en Cannes, un verdadero thriller tropical sobre la juventud de la periferia que se libra entre la perdición y la redención en un centro de reclusión muy particular.

La jauría, de Andrés Ramírez Pulido, sigue a Eliú. El joven campesino paga una condena por un crimen, en un centro experimental en medio del bosque tropical. - Foto: Valiente Gracia Alta Rocca Films

Hommes au bord de la crise de nerfs (Hombres al borde de un ataque de nervios), la película inaugural del Festival, dirigida por Audrey Dana, y seleccionada en la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de Comedia de Alpe d’Huez 2022. Esta presenta a siete hombres, de entre 17 y 70 años, muy distintos entre sí, aunque todos al borde de una crisis nerviosa, van a seguir una terapia de grupo en plena naturaleza; Avec amour et acharnement (Con amor y furia), de Claire Denis (High Life) con Juliette Binoche como protagonista. La película se llevó el Oso de Plata a Mejor dirección en Berlín, y cuenta la vida de Sara, que casi 10 años después de dejar a su pareja por su actual marido, ve su vida sacudida por la reaparición de su ex; Pacifiction de Albert Serra y también Mes frères et moi (Mis hermanos y yo), ópera prima de Yohan Manca, estrenada en la sección Un Certain Regard del 74 Festival de Cannes. Esta sigue a Nour, un joven adolescente de 14 años de un barrio popular junto al mar. Rodeado por la intensidad de sus hermanos mayores y por la ausencia de su madre enferma, que todos ellos tratan de cuidar en casa, Nour encuentra en una profesora de canto la posibilidad de vivir un impensable sueño artístico en la ópera.

En la celebración de sus 21 años, el festival presenta también un componente de animación que apunta a los más jóvenes, pero también cubre intereses de audiencias más maduras. Por un lado, bajo la sección Fiesta del Cine de Animación, llegan Calamity de Remi Chayé, director y guionista gráfico y Petit Vampire de Joann Sfar, dibujante y guionista de cómics.

Selva roja (2022) - Foto: Juan José Lozano y Zoltán Horváth

Por otro lado, en la sección de Animación Política se proyectarán La traversée (La travesía, 2021) y Jungle Rouge (Selva roja, 2022), dirigida por Juan José Lozano (Impunity) y Zoltán Horváth. Esta producción, que se sirve de una técnica particular, narra la historia de Raúl Reyes, uno de los cabecillas de las FARC, que murió en la jungla luego del ataque de la CIA y del Ejército colombiano. Junto a su cuerpo, se recuperaron también diez años de correspondencia en el que se cruzan políticos, periodistas, traficantes de armas, diplomáticos y asesinos a sueldo. El 24 de septiembre en la Cinemateca de Bogotá, luego de la proyección de Selva roja, habrá un panel con el guionista Antoine Germa y el director Juan José Lozano. Dicha proyección contará con Álvaro Bayona, Patricia Tamayo y más integrantes del elenco colombiano.

Más información sobre el festival y una mirada a su amplia selección en este enlace.

Festiver 2022 (Barichara)

Festiver 2022 tiene una serie de actividades enfocadas en la naturaleza como la Ecocaminata, un recorrido de 8,4 km que incluye bienes de interés cultural tanto del Centro Histórico como de la zona rural del municipio. Puntos clave del recorrido son el Bioparque Móncora, el Alto de Tobares, Lubigará, Boquerón y el corregimiento de Guane. - Foto: Fundación Festival de Cine Verde Festiver

Desde este jueves 22 y durante todo el fin de semana, el municipio santandereano de Barichara se ilumina con las pantallas de Festiver, el festival de cine verde que este año cuenta con la participación de 78 películas de 18 países. Largometrajes, cortometrajes, animaciones, ficciones y documentales de Reino Unido, Alemania, España, Francia, Países Bajos, Estados Unidos, Austria, Paraguay, Argentina, México, Honduras, Chile, Brasil y Colombia, hacen parte de la muestra en su 12.

Entre los invitados invitados nacionales e internacionales están el costarricense Henry Chaves Kiel, que tendrá un conversatorio sobre su experiencia como consultor e instructor para el Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD) y para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y el cineasta español Juan Quintáns, quien trabaja en producciones de cine, TV y comerciales de publicidad en España y Brasil. Es profesor en cursos de audio en Escola Fluxo de Porto Alegre, IGAP-RS, Unochapeco (SC), IECINE y Cinemateca Nicaragüense, entre otros, e impartirá un taller sobre Foley para realizadores. Más información en este enlace.

Festival Internacional de Cine de Santander (Bucaramanga)

La decimosegunda edición del Festival Internacional de Cine de Santander – FICS, se celebrará del 27 de septiembre al 1 de octubre en Bucaramanga, Santander; y, entre otras figuras, le rendirá homenaje a la reconocida actriz, directora de cine y cantante portuguesa María de Medeiros, un talento que visita Colombia por primera vez y quien también hará parte del jurado oficial del festival.

'Los reyes del mundo', (Laura Mora, 2022). Rá (19), Culebro (16), Sere (14), Winny (12) Nano (13), cinco chicos de la calle de Medellín tienen en sus manos unas viejas escrituras de una tierra heredada por Rá. Tras recibir una carta de la oficina de restitución de tierras del gobierno, notificando la devolución de los terrenos que le fueron arrebatados a su abuela, Rá decidirá emprender el viaje con sus amigos con la promesa de por fin cumplir un sueño: tener un lugar en el mundo donde ser libres, donde estar a salvo, donde construir su propio reino. - Foto: JUAN C COBO

Bajo la presidencia del cineasta Sergio Cabrera y la dirección general de Óscar Fonseca, el festival confirmó además que la película Los reyes del mundo de la directora Laura Mora, será la película inaugural de su decimosegunda edición. Después de un exitoso recorrido en los festivales de cine más importantes del mundo como el Festival internacional de Cine de San Sebastián, el Festival Biarritz Amérique Latine y el Festival Internacional de Cine de Toronto, la película producida por Ciudad Lunar Producciones y La Selva Cine tendrá su premiere nacional en la ciudad bonita este 27 de septiembre.

Puede consultar más información sobre las secciones y los eventos del FICS en este enlace.

Biff: Bogotá International Film Festival 2022 (Bogotá)

Del 6 al 15 de octubre la capital del país podrá disfrutar de 48 largometrajes de más de 30 países, incluyendo estrenos mundiales y películas muy esperadas de grandes directores. La programación presentará una muestra internacional de 48 largometrajes de 31 países, entre la cual se subrayan 15 estrenos latinoamericanos, 18 óperas primas, 18 películas dirigidas por mujeres y 2 estrenos mundiales.

'Rebelión', de José Luis Rugeles, toca la vida de Joe Arroyo. - Foto: Cortesía BIFF 2022

Estos estrenos tendrán lugar en la sección Colombia viva y corresponden a las películas Rebelión, de José Luis Rugeles, que retrata un viaje claustrofóbico por diferentes momentos de la vida del cantante Joe Arroyo y a Pepe Cáceres, película de Camilo Molano y del director y actor Sebastián Eslava, quien rinde homenaje a la vida de su padre, uno de los toreros colombianos más importantes del país y el primero en alcanzar reconocimiento en España. La potente sección se completa con tres documentales que a partir de testimonios individuales construyen retratos de experiencias colectivas atravesadas por el apoyo mutuo: Alis (de Clare Weiskopf y Nicolás van Hemelryck), Mis dos voces (de Lina Rodríguez) e Hijos del viento (de Felipe Monroy).

Alis (dirigida por Clare Weiskopf y Nicolás van Hemelryck), una conmovedora narración que revela una asombrosa perseverancia para romper el ciclo de la violencia y abrazar un mejor futuro. ¿Cómo imaginar tu futuro cuando naces sin oportunidades? Niñas adolescentes que vivieron en las implacables calles de Bogotá, cierran los ojos e imaginan a ALIS, una compañera ficticia. - Foto: Cortesía BIFF 2022

La sección Masters trae las películas más esperadas del año, de directores muy reconocidos: João Pedro Rodrigues (Fogo Fatuo), Carla Simón (Alcarràs), Patricio Guzmán (Mi país imaginario), Hong Sang-Soo (The Novelist’s Film) y Rodrigo Sorogoyen (As Bestas).

Muchas otras secciones nutren las venas del festival y sus muchas miradas. Entre estas, la amplia Espíritu joven, Clases de lucha, en la que los conflictos individuales de los personajes adoptan tonos distintos en contextos culturales únicos; Fantasmas del pasado, donde los legados del pasado se enfrentan a nuevas generaciones que buscan hacerse su lugar en el mundo), y Miradas expandidas, que busca desnaturalizar y hacer más complejos lugares y situaciones que a simple vista parecerían comunes.

'Alcarràs' de Carla Simón, una de las cineastas europeas más brillantes de su generación. - Foto: Cortesía BIFF 2022

La retrospectiva hace homenaje a Fábula Cine, la productora chilena que desde 2006 se ha labrado a pulso un lugar privilegiado en la industria del cine, mientras que la sección de Cine conciertos (organizado conjuntamente con Idartes, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Goethe Institut), la musicalización en vivo de Sumurun (1920), una de las obras que definieron la carrera del legendario Ernst Lubitsch. Este tendrá lugar en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el miércoles 12 de octubre a las 8 pm y en el Teatro El Ensueño de Ciudad Bolívar, el sábado 15 de octubre a las 7 pm.

Más información sobre la programación en este enlace.

Midbo 24 (Bogotá)

La 24 Muestra Internacional Documental de Bogotá tendrá lugar del 25 al 30 de octubre en Bogotá, y recién anunció su selección oficial que consta de 29 películas internacionales....

...y 28 colombianas...

Temporada de Cine Colombiano (municipios varios)

La Temporada de Cine Colombiano llega este 2022 con la exhibición de más de 40 películas de ficción, documental y animación entre cortometrajes y largometrajes que se podrán disfrutar en varios municipios del país entre el 15 de septiembre y el 10 de diciembre.

Para 2022, la programación de dicha oferta que saca el cine de las ciudades y lo lleva a los municipios fue diseñada para ofrecer a los públicos una amplia muestra de la diversidad que constituye la sociedad actual. Esto a través de una curaduría de 12 películas pensadas como una puerta de entrada al cine colombiano para aquellos que no lo conocen: 8 películas estrenadas en 2021 y 2022 que tendrán funciones especiales en distintos lugares del país y de una colección de 20 cortometrajes.

'Cantos que inundan el río' de Germán Arango, o como le gusta que le digan, Luckas Perro. - Foto: Pasolini en Medellín/Briosa Films

Algunas de las producciones que se exhibirán son Cantos que inundan el río de Germán Arango, en Andagoya, San Basilio de Palenque y el Valle del Cauca; El film justifica los medios de Jacobo del Castillo, en Santander de Quilichao y Maicao; Gallo de pelea de Harold De Vasten, en Trujillo; Fósforos mojados de Sebastian Duque, en Cali; Si dios fuera mujer de Angélica Cervera Aguirre, en Bogotá; Las razones del lobo de Marta Hincapié Uribe, en Apartadó; Entre fuego y agua de Viviana Gómez Echeverry, en Vereda Motilón, Pasto e Ipiales; y Mesa de tareas de Andrea Rey, en Soacha.

Además de las exhibiciones de películas, se realizarán actividades de formación de audiencias y formación de formadores, que buscan acercar al público al cine colombiano, abrir espacios para el diálogo, el intercambio de ideas y capacitar a gestores locales para realizar sus propias actividades de exhibición y formación de públicos. En esta edición, la Amazonía es la región invitada, resaltando la participación de los departamentos de Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá y Putumayo, donde los asistentes podrán disfrutar en familia con funciones de largometrajes y cortometrajes de corte familiar.

Los municipios en los que tendrá lugar la temporada son: Andagoya (Chocó); San Basilio de Palenque (Bolívar); Santander de Quilichao (Cauca); Maicao (La Guajira); Trujillo y Cali (Valle del Cauca); Apartadó, Medellín (Antioquia); Vereda Motilón, Pasto e Ipiales (Nariño); Soacha (Cundinamarca); Altos de Cazucá (Bogotá); Santa Marta (Magdalena); Tunja (Boyacá); Florencia y Doncello (Caquetá); Sibundoy (Putumayo); San José del Guaviare (Guaviare); Leticia (Amazonas).