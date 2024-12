La escritora uruguaya Ida Vitale, de 92 años, recibió este jueves el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca y aseguró que en parte los galardones se acumulan "gracias a la virtud de llegar a la vejez trabajando".



"España ha sido muy generosa conmigo, pero esto ya es exageración", dijo a Efe la poetisa, quien recibió el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2015 en España y el Alfonso Reyes de 2014 en México.



La autora, nacida en Montevideo en 1923 y que el próximo noviembre cumplirá 93 años, perteneció a la generación dorada de la gran literatura uruguaya de los años 40.



El jurado la premió por su "preciso uso del lenguaje, que aúna música y sentido". Los miembros del jurado, que han premiado a Vitale por unanimidad tras una deliberación que ha acogido el Centro Lorca, destacaron también que sea "punta de lanza" de las estéticas más renovadoras de la poesía de la segunda mitad del siglo XX.



Vitale se emocionó mucho por recibir el premio que lleva el nombre de uno de sus poetas favoritos: "No sé que hubiese pensado Lorcade esto. Quizá estaría escandalizado".

"Es muy exigente con su lenguaje y quiere que cada palabra lleve más de lo que dice (...) Su lenguaje es sensorial porque no solo es conductor de ideas sino también de percepciones", indicó el escritor Carlos Pardo, portavoz del jurado.



Llena de lucidez y humor, Vitale también se detuvo a opinar sobre la concesión del premio Nobel de Literatura al músico estadounidense Bob Dylan, algo que consideró "raro".



"Si se hubiese pensado en esa conjunción entre música y poesía habría muchos candidatos latinoamericanos", y apuntó a cantautores de folk americanos como la chilena Violeta Parra, a la que Vitale conoció y de la que destaca "sus letras con mucha intención".



No obstante, Vitale recela de mezclar la música en otra de las artes, la literatura: "La poesía, como yo la entiendo, es algo independiente". La escritora reconoce que ambas han ido de la mano y se han alimentado mutuamente, como demuestra el fuerte componente del cancionero español en la obra de García Lorca, el gran poeta de la Generación del 27.



"La poesía no está tan protegida como para desprotegerla. Los premios de literatura son para poetas, no cantautores, del mismo modo que los premios de arquitectura no son para pintores", señaló Vitale.



"La ruptura con la tradición está bien, pero no siempre es el camino más acertado", añadió.

Vitale siempre ha estado "muy atenta" a los momentos de vanguardia de la poesía más renovadora del lenguaje español de la segunda mitad del siglo XX, según el jurado.



Su obra tiene un "interesante componente biográfico", que siempre lleva "al límite" su capacidad de "ser joven y de no parecerse a si misma".



La autora es muy reconocida en el ámbito hispanoamericano y anglosajón. Residente desde hace años en Austin (EEUU), sigue siendo leída por los poetas más jóvenes, a pesar de su larga experiencia y edad, añadió en su fallo el jurado.



En total, 47 autores de 19 nacionalidades han optado al decimotercer Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, que tiene una dotación de 30.000 euros (33.104 dólares al cambio actual).



En ediciones anteriores, el premio recayó en autores como Rafael Cadenas (2015); Rafael Guillén (2014); Eduardo Lizalde (2013), Pablo García Baena (2012); FinaGarcía Marruz (2011); María Victoria Atencia (2010) o José Manuel Caballero Bonald (2009), entre otros.

*Con información EFE