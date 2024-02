La estimulante fotografía de Hernán Díaz, desde hoy expuesta en la Galería El Museo

Díaz integró la American Society of Magazine Photographers. En los años sesenta sus fotografías empezaron a publicarse en revistas internacionales como Life y Time , y en Colombia las principales revistas y periódicos, como Cromos y El Espectador , reprodujeron diferentes facetas de su trabajo. Su libro Seis artistas contemporáneos colombianos (Bogotá, 1963), en colaboración con Marta Traba , fue el primero de una serie de publicaciones con las que logró la difusión masiva de sus imágenes.

Su importancia en Colombia es absoluta, y bien definida por el crítico de arte Eduardo Serrano: “Hernán Díaz desempeñó un papel de singular importancia en cuanto a devolverle a la fotografía colombiana el status de medio artístico que la había caracterizado desde su aparición, en 1840, hasta finales del siglo XIX. Dicha consideración se había perdido al generalizarse la idea de que la fotografía ‘consiste simplemente en una serie de operaciones manuales que no pueden compararse con obras que son frutos de la inteligencia’”.

