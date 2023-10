La fuerte oración al Espíritu Santo para pedir por momentos difíciles

Hay quienes piensan que la acción de orar solamente consiste en repetir de memoria una serie de oraciones predeterminadas. No, no se trata de repetir, se trata de tener un propósito y un fin para establecer una comunicación con Dios.

En este mismo sentido, es importante destacar que en la oración se puede agradecer, expresar el amor por Dios y las bendiciones, así como también pedir por aquellas cosas que aquejan o que son necesarias y, lastimosamente no están cerca.

Oración al Espíritu Santo

Santo Espíritu, divino Espíritu, el día de hoy vengo a tus brazos por tu socorro, para que me ayudes en las difíciles circunstancias en las que me encuentro, que para mí se vuelven imposibles de realizar. Deposito toda mi fe y esperanza en ti, y confío rectamente en que escucharás mis suplicas, y me darás pronta solución a mis problemas, te lo pido, dame la bendición para lograr lo que necesito: