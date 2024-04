La nueva obra literaria de Jorge Veloza en entrevista con SEMANA, el maestro compartió sobre ella y habló de futuros proyectos

‘Historiando mi cantar’, un viaje por la carranga, da cuenta de los orígenes y la historia de este género musical y es, a su vez, una bitácora de vida de su pregonero principal, obra que será publicad por la editorial Monigote, siendo esta la tercera publicación del maestro Jorge Veloza.

Mauricio Gaviria, editor de Monigote, describió la obra como una oportunidad para presenciar el nacimiento de un género musical. “Uno generalmente no tiene a la mano un texto que le cuente de esta manera cómo surge un género musical, que poco a poco se convierte también en un movimiento cultural sin proponérselo”, expresó.

Así mismo, compartió que fue un ejercicio delicioso para él como editor, en el que pudo enterarse de primera mano cómo fue que todo sucedió, un ejercicio revelador de descubrir la diversidad de capas que tiene este universo carrangero, “eso para uno como editor es muy chévere, esto es mágico”.

FILBO 2024, 17 de abril a 2 de mayo. | Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿Cuál fue la necesidad por la que nació este libro?, ¿por qué la intención de hacer un libro sobre el recorrido de la Carranga y sobre su biografía?

Jorge Veloza: Detrás de cada canción siempre hay una historia, eso lo aprendí hace mucho, mucho tiempo y también lo practicaba en el escenario, siempre he querido dedicarme a escribir lo que estaba en mis libretas y en mi cabeza, de modo que, nos topamos con Mauricio y su editorial Monigote y ahí entonces empiezan mis publicaciones ya literarias.

La primera, ‘El convite de los animales’, hace como dos años y medio, la segunda hace menos de un año que es el libro ‘Abuelo de pájaro’. La primera es todo un encuentro de animalitos de mi región, la segunda es ‘Abuelo de pájaro’, un libro que tiene poemas, trabalengua y adivinanzas, todos originales y este tercer es el de ‘Historiando mi cantar’, un viaje por la carranga, que es el tercero que estamos publicando con editorial Monigote.

Lo de la biografía es relativo, yo diría que es casi una biografía, pues a través de las historias de las canciones, de alguna manera estoy contando parte de mi vida, como por debajito de cuerda, parte de la vida, a veces con un poco más de certezas, otra no.

Editorial Monigote, Jorge Velosa, Filbo 2024 | Foto: Editorial Monigote

Entonces, la necesidad o de dónde surge, pues, primero hace mucho tiempo hice ese breve libro con tantas historias y fue bonito, que lo hice con una editorial de allá de Bogotá, y luego, siempre en las funciones antes de cada canción, contaba de dónde había salido la canción, eso me gustaba mucho.

Por otro lado, también siempre que hago canciones, porque las hago todavía, aunque no estoy en tarima hace cinco años, siempre estoy partiendo de algo que me sucede, si fue una copla bonita que escuché, la apunto, y a partir de esa copla, otras veces, por decir algo, históricamente, se le muere una vaca a mi mamá y entonces surge una canción hace 30 años, que se volvió muy conocida, que fue la Pirinola.

Me expropian, dicen ahora, eufemísticamente en Bogotá una cucharita, entonces surge la cucharita, un camión se vara frente a la tienda de Julia cuando vivo en la laguna de Fúquene y entonces ahí sucede la Julia, lo que intento decir a paso muy, muy largo, es que siempre estoy partiendo de algo que me sucede y es muy rico después contarlo.

Soy de los que creo también que el secreto del arte consiste en darle belleza a las cosas más simples de la vida y de la manera más simple posible, yo estaba en la pandemia, huyéndole a la pandemia, estaba en el campo y de pronto de una emisora muy regional, pequeña, me llamó, Jaime Castro, un muchacho que también hace música carranguera y que hacía un programa de radio en la emisora de San Miguel de Sema, me dijo que celebraba el programa número 100 y que si por favor yo quería participar en el programa, yo le dije que con gusto y me acordé, dije bueno, participo, pero déjeme que pongamos unas canciones y cuente la historia de esas canciones, pusimos cinco, seis canciones conocidas y conté las historias.

Entonces llamaron otras personas, y dijeron, oiga, dígale a Veloza que si el próximo sábado puede contar otra historia, hasta que entonces empecé poco a poco, empezó dando que me invitaban otra vez y terminé contando historias en el programa, como casi en cien programas.

FILBO 2023 | Foto: Editorial Monigote

Entonces las historias las fui reelaborando y otras las estuve trabajando y de ahí se contaron suponga usted que 180, 200 historias a través de todos esos programas, y luego entonces ya, antes de eso, de nuevo me topé con Mauricio, le cuento y él a la vez estaba enterado lo que yo estaba haciendo y nos pareció bonito hacer una selección de esos cuentos, de esas historias mejor que originaban cada canción, y eso se vino a volver este libro del que estoy hablando.

Finalmente se tituló historiando mi cantar, que como siempre nos sucede con Mauricio, había 8 o 10 opciones para llamarlo de tal o cual manera, y cuando ya tenía listo el título, entonces Mauricio se antojó de que no, que como él es periodista también, que debajito había que ponerle un subtítulo, entonces otra tarea, bonito, es una tarea creativa, y lo mismo, 8 o 10 posibilidades de subtítulos, hasta que nos pareció bonito llamarlo de subtitulo un viaje por la carranga, porque realmente es un viaje, como un paseo por la carranga.

SEMANA: ¿Cual fue el reto de compactar todas las historias en un hilo y al final plasmarlo en un libro?

J.V: Lo que pasa es que quise que cada historia fuera autónoma, pero a la vez que formara parte del cuento, realmente es que imagínese usted que es escribir 150 cuentos que tengan su propia autonomía, pero a la vez una familiaridad entre ellos, es complejo y es un buen reto, ¿no?

Una cosa bonita es que como siempre partía de alguna cosa, cada canción tenía un propio arranque, como una propia semilla, aunque hubiese espacios físicos, en los cuales arrancaron tres o cuatro semillas. Por ejemplo, la ramada llamo yo, de mi casa materna o paterna, donde mi madre tenía la cocina de afuera, debajo de esa ramada se dieron tres o cuatro, cinco chispazos para hacer tres o cuatro, cinco canciones diferentes.

De modo que si yo estoy en la cocina de afuera de la casa, le puedo contar, por ejemplo, la historia de por fin se van a casar, otro día fue otra situación, pero allá mismo. También ha sucedido, que ha habido acontecimientos que han dado para hacer de ese mismo acontecer como tres o cuatro canciones diferentes.

Filbo 2024 | Foto: Editorial Monigote

Por ejemplo, en el caso de por fin se van a casar, mire usted, los amores de unos amigos dieron para tres o cuatro canciones; salieron, por fin se van a casar, la rosa mentirosa, el amor es una vaina y otra, todas tienen que ver con el mismo cuento en distintos años.

¿Y qué sucede? Yo no saqué la libreta y me puse escribida ahí debajo de la ramada. No, yo quedé como con eso, con varias, con muchas canciones y como siempre, me voy a caminar, en el camino van surgiendo ideas, como voy armando el argumento de una canción y demás.

SEMANA: Hasta hace muy poco la carranga empezó a conocerse y a interesarle sobre todo a los jóvenes por qué cree que surge esto?

J.V: Poco a poco se va cualificando, se va cantando y decantando que sería un título bonito, sonoridades, soy de sonoridades. Entonces, poco a poco va dejando de existir el grupo, sigue existiendo, pero va dejando existir lo carranguero como un grupo y se va volviendo un género.

Género musical con sus propias características, esto está contado ahí, pero eso lo vine aprendiendo con el correr del tiempo.

Es decir, que si desde hace unos 15 años para acá ya se habla de carranga o de música carranguera como un género musical en el cual estamos muchas, muchas agrupaciones y que tiene sus propias características, como digo yo, con Veloza o sin Veloza por ahí seguirá la cosa.

Y con Veloza y afinado por ahí seguirá el bailado, ya eso es independiente. Entonces, así como hay música ballenata, así como hay salsa, así como hay música, etcétera, también hay música carranguera.

Entonces, hoy día en Colombia, hay carranga o música carranguera y yo en el libro intento contar un poco ese proceso, usted termina empapándose de eso y el lector también termina disfrutando, unos textos pero a la vez enterándose.

SEMANA: ¿Cuál cree usted que es la importancia de que las personas conozcan esta historia de la carranga?

J.V: Porque es bonito que nos reconozcamos en lo que somos, ¿no?, sea de aquí del interior o sea de otro lado, de otra región, es importante eso y me parece y que a la vez uno se divierta con ello, de un modo divertido de decir algo, no regañando.

Eso tal vez es una ventaja de la música, que lo puedo decir cantando, entonces no es con anestesia, pero es un modo de llamar la atención para decir, oiga, ¿qué lindo ser de acá, ser persona, ser humano, ser buena gente, ser divertido, ¿no?, sufrir también porque es eso.

Pero por el otro lado, créame que históricamente es una alegría haber vivido para haber sido testigo a la vez, no juez y parte, pero actuante y testigo de un proceso que no se da siempre.

Jorge Velosa, utor de nueva obra para la editorial Monigote. | Foto: Yesid Campos

Es decir, para que un género musical exista, se necesita mucho tiempo que madure dentro de una comunidad, pero sí me atrevo a decirle que tal sería la fuerza y aún todavía no se percibe en toda su dimensión, que termina en un lapso de casi 50 años, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo que duraría 100, 100 y pico de años, se condensa y se vuelve carranga en 50.

SEMANA: Usted hablaba de que hace años no se presenta en vivo ni saca nueva música, ¿dentro de sus planes está volverlo a hacer o si tiene algún tipo de proyecto musical?

J.V: Mire, en paralelo con lo que estoy haciendo, de mis libretas, he sacado y he escrito como un cronograma a diez años, son como ocho o diez proyectos, de los cuales van tres, me quedan como cinco, si la vida me la presta y el coco también porque, bueno, digamos, como dijo alguien y lo recordé hace tres días y me encantó, “eso está hecho, lo que falta es hacerlo”, eso me gustó mucho.

Y eso está hecho, ahora falta es hacerlo, tan bonito, ¿no?, entonces, eso por esa parte y por la parte musical sucede y ha pasado lo mismo que con los apuntes en las libretas. Yo seguí, he seguido haciendo canciones, llámense más movidas, esta es otra vaina de la carranga, que ha vuelto a la gente al baile, ojo al bailecito perdicero, hoy día mire, se lo juro, no digo que todos los días, pero por lo menos una vez al mes me dicen, cuando la fiesta se me ponía así como regulín, me pongo un carrangazo y ¡pam!, otra vez pa arriba la fiesta.

Entonces le decía que a la par con lo que tengo en libretas como textos posibles para obras literarias, llamémoslas así, también he venido haciendo canciones, algunas de cortes ya no tan bailetas, dijéramos más carranga andina, bambuco, guabino, etc.

A la par con estos escritos, también estoy trabajando musicalmente otras obras con un amigo, y ya publicamos dos en mi época diferente, hace unos tres años, pero ahorita ya si hay más concreto, dos proyectos concreticos, uno para este año y otro para el otro año, son como cuatro o cinco, para agrupar esas, o bien instrumentales, o bien canciones con texto, otras canciones de sabor más carranguero, más bailetas, otro grupo de canciones, como le digo, de guabinas, bambucos, en concreto, esto es lo que hago también musicalmente.