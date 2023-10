La poderosa oración para liberarse de la pobreza, las deudas y la mala suerte

La oración para los creyentes católicos es vista como el canal de comunicación de los seres humanos para conectarse con Dios, exponiéndole sus miedos, sus angustias, sus esperanzas y sus anhelos. Esta práctica se lleva a cabo en cualquier momento, dándole consuelo a quienes necesitan de un poder celestial y divino para aliviar las cargas.

Por muchas personas en todo el mundo, la oración es considerada como una de las maneras más humildes y sinceras para que sean escuchadas las peticiones de cada creyente con la esperanza de recibir una ayuda divina, o por lo menos una señal para poder resolver algún problema, o salir de alguna situación complicada.

La oración se constituye en una herramienta poderosa para atraer el dinero. | Foto: Getty Images

De hecho, es muy recomendable dirigirse a Jesús, hijo de Dios, quien enseñó la palabra, las oraciones y los caminos por los que deberían ir sus seguidores, lejos del pecado. Al ser una de las figuras más importantes de la Iglesia católica, se le puede conocer por diferentes representaciones, como por ejemplo el “Justo Juez”.

Una de las oraciones más comunes entre las personas, son las peticiones por una estabilidad económica, tener un buen trabajo y evitar la pobreza. Entendiendo que, en países de América Latina, como Colombia, muchas personas no viven con las condiciones económicas adecuadas, por lo que el apegarse a Dios es una de las herramientas que más usan los creyentes para poder tener una vida mejor.

Oración al Señor de los Milagros de Buga. | Foto: Getty Images

Por este motivo, el portal web Unidos en Oración, especializado en temas religiosos, se recomienda una oración en especial para las personas que están pasando por un momento difícil en materia económica. Se recomienda hacer la siguiente oración con fe, con confianza que Dios es el único dueño del universo y él ayudará siempre a los creyentes para evitar la pobreza y la quiebra.

Oración para las dificultades económicas

Bendito Padre, hoy te ofrezco mi oración y te doy las gracias por haberme dado la oportunidad de despertar en un nuevo día junto a mi familia, un día más para poder disfrutar de tus bendiciones, afrontar nuevas pruebas, atravesar desafíos y sobre todo fortalecer mi espíritu con tu inmenso amor.

Mi Amado Señor, en esta oportunidad vengo a pedir tu socorro, porque me encuentro atravesando duros momentos de angustia y preocupación, siento que no encuentro la salida a tantos problemas y me veo sumido en la desesperación.

Hoy clamo tu nombre para que puedas obrar en mí tu sagrada voluntad, para que puedas oír mis súplicas y puedas darme de tu misericordia, porque mis pruebas son grandes y temo no poder salir de ellas sin tu ayuda mi Señor.

Mi fe en Ti es infinita, y confío en que me darás de tu apoyo, de tu ayuda para poder librarme de estos angustiantes momentos. Tú nos has dicho Bendito Dios, que mientras estemos contigo, nada nos faltará, y que a quien pida, se le dará, y yo sé que eres un Padre justo, un padre que cumple sus promesas.

Quiero pedirte desde ya Santo Señor, que derrames sobre mí Tu sangre y sobre todo aquello que me viene ocurriendo en torno a mi ambiente financiero, que seas Tú quien dirija mis negocios, mis inversiones o deudas, porque Tu sabiduría es infinita y sabrás guiarme para tomar la mejor decisión siempre.

Sé que no he fallado mi Señor y que he venido viviendo una vida lejos de Ti, que no he sabido escuchar los susurros de tu espíritu, que me alertaban sobre mis malas decisiones. Pero hoy, Padre Eterno, vengo a Ti arrepentido y comprometido a vivir mi vida de la manera que tú quieres mi Señor.

Amado Dios, líbrame de todos mis problemas financieros, he vivido momentos de mucha aflicción gracias a estos, y no quiero que estas adversidades sigan impidiendo mi estabilidad financiera y económica, quiero poder hacerme cargo de mis deudas, de mis deudores, de todo aquello que requiera atención.

Las oraciones pueden ayudar a mantener aeljadas a las personas que hacen daño. | Foto: Getty Images

Y perdóname Señor, si alguna vez renegué de Ti y de tu actuar en mi vida, perdón si no supe ver lo que era mejor para mí y mi familia, perdóname Santo Dios, por haber renegado de mi trabajo, de mis compañeros, de mis superiores, te prometo que desde ahora sabré valorar las oportunidades que me has dado día tras día para lograr mis objetivos.

No permitas Mi Buen Dios, que caiga en la ruina poniendo en peligro la seguridad y estabilidad de mi familia, no permitas que mi economía se vea afectada por mis malas decisiones o por acciones externas.

Ayúdame Dios Altísimo, solo Tú conoces mis luchas, mis desafíos y mis sacrificios para poder darle a mi familia una vida digna en este mundo, solo Tú conoces todo lo que he logrado para que ellos puedan tener todo lo que necesitan para salir adelante.

Es por eso que hoy te pido con un corazón humilde, que derrames tus bendiciones sobre mi economía y sobre mi estabilidad financiera, para que pueda seguir esforzándome y darle a mi familia lo que se merece, ayúdame a ser una herramienta imprescindible en mi lugar de trabajo, para que pueda conservar mi empleo.