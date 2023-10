La poderosa oración para poder encontrar el verdadero amor

Oración para encontrar el verdadero amor

Santo apóstol Simón, a ti te rezamos y te oramos los verdaderos seguidores de Dios, a ti te prometemos nuestra fe y dejamos en tus manos los dones del omnipotente. El día de hoy te oramos con la intención de darte las gracias y además poder pedirte que me cumplas mis necesidades.

Te pedimos que el día de hoy nos ayudes a todas las personas que tienen la fe y la confianza de que todas las cosas que tú hiciste, y que has hecho, han sido milagros; te oramos por el día de hoy, tú eres santo. Te pedimos señor para que me ayudes a encontrar el día de hoy el amor verdadero.

El amor fue uno de los valores más importantes a destacar por Dios, y el día de hoy pienso que me siento preparado mental y psicológicamente para tenerlo en mí. Te pido que me busques una persona que de verdad sepa amar, sepa darme cariños y me entienda, y si es posible, en algunos momentos de nuestras vidas podamos unirnos a los ojos de Dios en santo matrimonio, y así podamos consolidar nuestra unión con nuestro señor todopoderoso.