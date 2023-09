Las mejores oraciones católicas para rezar con los niños antes de dormir

Para los creyentes, encomendar su vida a Dios antes de dormir trae descanso a su alma y a su espíritu. Así se puede evidenciar en el Salmo 4: 8: “En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado”.

“Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase; y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí”, se puede leer en la versión Reina Valera de 1960.

Oraciones para rezar con niños antes de dormir

“Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me acompañan. Dos por los pies, dos por la cabecera y la Virgen María, que está en el centro, por compañera. Y que me dice: Duerme y reposa. No tengas miedo de ninguna cosa. Amén”.