Los libros que podrían cambiarle la vida, según profesores de la Universidad de Harvard

Una de las dificultades más frecuentes a la hora de fomentar el buen hábito de la lectura es elegir un libro que sea adecuado para cada persona. Bajo la premisa de recomendar las mejores fuentes de conocimiento general al público, The Harvard Gazette, el servicio de noticias de la Universidad de Harvard, les pidió a varios profesores que mencionaran algunos libros que habían transformado su percepción del mundo para siempre.

Danielle Allen, politóloga y directora del Centro de Ética Edmond J. Safra, aseguró que sin duda un libro fundamental para la vida es la Biblia, aunque citó otros textos que pueden ayudar a tomar decisiones acertadas como Ética a Nicómaco, Política y Retórica, los tres del filósofo Aristóteles.

“Ahí es donde aprendí a analizar problemas de acción y decisión para ver las muchas apuestas humanas que se cruzan y todos los asteroides y minas terrestres que tienes que esquivar mientras mantienes tus ojos en el premio de tratar de fomentar el florecimiento humano”, sostuvo Allen.

Y en cuanto a las recomendaciones de ficción mencionó El hombre invisible de Ralph Ellison, que le permitió entender la naturaleza de los estadounidenses.

Mientras tanto, Arthur C. Brooks, quien es profesor de la Práctica del Liderazgo Público, aseguró que busca libros que lo mejoren como persona, por lo cual le gusta optar por la literatura filosófica o sapiencial. En ese sentido, destacó sobre todo dos: Zen en el arte del tiro con arco, de Eugen Herrigel, y El camino de un peregrino, que fue escrito por un monje ruso anónimo.

Sobre el texto de Herrigel dijo que ayuda a guiar a los lectores “a través del esfuerzo de varios años del autor para aprender Zen a través del estudio del tiro con arco en Japón. Lo que demuestra es la verdad del Zen, que es que no es una filosofía sino una actitud. El practicante de Zen observa el mundo con total apertura; por eso no se puede enseñar, sino descubrir a través de una tercera actividad. Este libro dio forma a mi enfoque de muchas cosas, incluso mi propia enseñanza y escritura”.

La capacidad de tomar decisiones puede fortalecerse con la lectura de filosofía. - Foto: Getty Images

Mientras tanto, contó que el segundo libro cuenta la historia de una persona que viaja por la Rusia del siglo XIX recitando una oración. Según Brooks, le ha permitido aprender a notar “los detalles de la vida”, algo que puede generar mucha satisfacción.

Por último, también hizo sus recomendaciones el médico y escritor del medio The New Yorker, Jerónimo Groupman, quien es profesor de la Cátedra de Medicina Dina y Raphael Recanati. “Leí ‘Pirkei Avot’ cuando era adolescente y lo he vuelto a leer a lo largo de los años”, recordó Groupman. Y explicó que ese libro recoge un aparte del primer texto de la ley judía, conocido con el nombre de Mishná.

El gusto por la lectura se crea eligiendo libros que estén en línea con los intereses personales de cada individuo. - Foto: Getty Images

“A medida que progresé en la vida, descubrí que el libro y su contenido me han hablado en todo tipo de contextos diferentes”, le dijo a The Harvard Gazette.

Además, recordó que más que aportarle respuestas o soluciones, el texto es muy útil debido a que hace que las personas se hagan preguntas importantes. “Si no soy para mí, ¿quién será para mí? Si soy sólo para mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo?”, dijo, citando a un rabino de nombre Hillel.

“Cuando pasas por la vida, piensas en tus propias necesidades, pero también debes darte cuenta de que el egoísmo debe ser restringido. Y que existe una tendencia a posponer las cosas en términos de tomar medidas, particularmente más allá de uno mismo”, puntualizó Groupman.

Además, recordó que en primer año les enseña a los estudiantes que tiene acerca de la literatura de la medicina. Precisamente, uno de los temas principales que tratan son los problemas morales que se presentan en el ejercicio médico. La idea es lograr calibrar la “brújula moral interna”.

“Leemos una gran variedad de textos. Incluso leemos La muerte de Iván Ilich de Tolstoi. El dinero, el poder y el impulso hacia el éxito son todos muy seductores y Tolstoi ciertamente toca eso. Y ciertamente dentro de la cultura de Harvard, todo eso está ahí fuera. Entonces, ¿cómo decide sobre las expectativas externas en lugar de hacer lo que es significativo para usted? ¿Está siendo impulsado por una motivación interna o por satisfacer a los demás?”, se preguntó el profesor.