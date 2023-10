Los poderosos versículos de la Biblia para enfrentar los difíciles retos de la vida

Hay personas que piensan que la acción de orar solamente consiste en repetir de memoria una serie de oraciones predeterminadas. Pero no, no se trata de repetir, sino de tener un propósito y un fin para establecer una comunicación con el todo poderoso.

Versículos de la Biblia para leer en momentos difíciles

“Pero yo clamaré a Dios, y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado, y él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí”.