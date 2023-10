“Mafalda es transgeneracional, transcultural y transoceánica”: Lorena Muñoz, directora de la serie documental ‘Releyendo a Mafalda’

Lorena Muñoz (L. M.): Cuando nací, Mafalda ya estaba en mi casa. Yo creía que era por mis hermanos menores, pero realmente fue por mi papá, él fue el que trajo a Mafalda a casa. Yo aprendí a leer prácticamente con Mafalda, ella siempre estuvo, hizo parte del mobiliario de la casa. Después, cuando me mudé sola, me llevé las historietas y cuando nacieron mis hijos compré más libros y luego un volumen que se llama Todo Quino y siempre les leía a mis hijos y compartíamos en familia. Ese es el origen de mi relación con Mafalda.

L. M.: No, no pude. No lo conocí. Sin embargo, hay algo que me tranquiliza y es importante decirlo y es que Quino sí estuvo al tanto de este proyecto. A mí me convocan para este proyecto a finales del 2019, comienzos del 2020, pero el proyecto ya existía desde antes. La producción ya había estado en contacto con él y con sus representantes. Posterior a su muerte algunos familiares forman parte del documental, como por ejemplo sus sobrinos y muchos amigos y colegas. Así que aunque no lo conocí siento como si lo hubiera conocido porque en el proyecto se fue construyendo de nuevo a esa persona.