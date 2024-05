Messi10: habla el creador del espectáculo del Circo del Sol, inspirado en el astro argentino; abre sus puertas este 14 de mayo

El de Mukhtar ya era un nombre familiar para la familia del Cirque du Soleil. Y reveló en Colombia que antes de convertirse en artista, tuvo que elegir entre su carrera como estudiante de ciencias forenses o encaminarse hacia el arte. Al final, el amor por el circo fue más fuerte. Y en el Circo del Sol ha trabajado como intérprete de espectáculos como Love, en donde más adelante fue coreógrafo y creador. Más tarde, en 2014 fue director y escritor de escena para One Night for One Drop.