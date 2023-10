Oración a San Miguel Arcángel para abrir caminos de prosperidad

¿Qué son los arcángeles?

“Amado San Miguel Arcángel, abre las puertas que están cerradas, para que pueda superar todas las malas circunstancias y me permitas alcanzar la prosperidad espiritual y material que tanto necesito. Que solo tu me das, oh glorioso arcángel doy gracias por lo que harás.

Te pido que rompas las barreras que me oprimen, despeja y libera mis caminos para que no me falte salud, trabajo y amor para dar. Todo lo que no sea digno o agradable a tus ojos salga de mi vida. Te doy las gracias San Miguel porque abrirás los caminos que necesito. Amén”.