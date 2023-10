¿Qué salmo orar cuando se tiene miedo?

Oración para vencer el miedo y la ansiedad

“Padre, Dios, muchas gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, para ti no hay nada imposible. En este momento traigo mis miedos y ansiedades ante ti porque no quiero seguir siendo esclavo de esas emociones. Me aferro a ti, Papá, y a tu poder, y te suplico que me ayudes a vencer mis temores sobre el futuro y la ansiedad que me causan. Señor, yo sé que tú tienes mi vida, mi presente y mi futuro en tus manos. En ti estoy seguro. Sé que, como dice tu Palabra (Salmo 73:23-24), tú me sostienes de mi mano derecha y me guías cada día con tu consejo. Hoy quiero escuchar tu voz, mi Dios, y creer tus promesas de paz. Hoy proclamo tu poder y me afirmo en que soy más que vencedor en ti. Gracias porque hoy camino contigo y con tu poder venzo toda emoción negativa. Solo tú tienes poder sobre mí. En el nombre de Jesús, amén”.