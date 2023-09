Salmo para soltar las cargas que no permiten la felicidad en la vida

Nadie dijo que la vida era sencilla y no es para menos, pues se nazca en donde se nazca y se tengan o no comodidades, las vueltas de la vida son inciertas y cada persona vive las buenas, las malas y va acumulando aprendizajes de caídas de las que ha sabido levantarse.

En este largo camino hay momentos en los que se van acumulando odios, rencores, miedos y estas van haciendo una pesada carga que puede acabar con la felicidad sin darse cuenta. No soltar las cosas crea un peso que impide ser feliz.

Los salmos son, según el portal Aleteia, composiciones que alaban a la divinidad, pero que también son súplicas y lamentos. A demás, el mencionado portal explica que estos no son tanto para pedir, sino para notar la grandeza y la bondad de Dios con nosotros .

Salmo para soltar las cargas que no permiten la felicidad

Salmo 55:22-23

“Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días; Pero yo en ti confiaré”.