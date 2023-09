Oración de San Miguel para superar una ruptura amorosa

Solamente, quienes han pasado por una ruptura amorosa pueden comprender realmente lo que implica este proceso de duelo amoroso. Justo en ese momento de la vida, los recuerdos abruman la mente y de pronto, las risas, las experiencias positivas y los afectos que alguna vez existieron en la relación, desaparecen de la noche a la mañana, provocando desolación, tristeza y dolor.

Cabe mencionar que cuando dos personas están juntas, por un largo tiempo, se intercambian afectos e ideas y también se comparten espacios y se vuelven muy cercanos. Sin embargo, cuando se rompe este vínculo, en la mayoría de los casos, abundan las emociones negativas a tal punto de tener que acudir a terapia psicológica para superar ese amor.

A pesar de que este tipo de herramientas de superación personal son esenciales para la vida, la conexión espiritual también lo es. De hecho, en la religión católica, las personas que sufren por amor le rezan a San Miguel, pues es el santo que ayuda a superar las rupturas amorosas por medio de plegarias y oraciones que se pueden hacer durante el día. A continuación, el portal web Oraciones y Vida da a conocer esta poderosa oración:

Poderoso San Miguel Arcángel me presento ante ti para pedirte que Intercedas en mi vida. Tengo amargura y tristeza que me consume, no sé qué hacer y sé que solo tú puedes ayudarme para salir de este problema amoroso.

Bendito San Miguel Arcángel ayúdame a olvidar a (nombre de la malvada) porque tú sabes que no me corresponde, no me ama. Ayúdame a olvidar todo lo que a su ser me ata. Quiero olvidar todo, su sonrisa, su olor, su sabor, su presencia, su mirada ni su voz y peor su caminar.

San miguel, quiero dejar de pensar en ella, en lo bien que me hace sentir cuando estuve a su lado. San Miguel Arcángel, tú que eres fuerte; dame la fortaleza que necesito para superar este amor. Quiero olvidar este amor que me abandonó y que me tiene atado.

Poderoso San Miguel corta con tu espada toda venda en mis ojos, que me ciega a ella. Dame la paz que necesito y hazme libre de ese amor imposible. Te imploro que me ayudes a olvidar a (nombre de la malvada) porque ese es sin duda el deseo más grande de mi corazón.

