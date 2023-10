Tres oraciones para un nuevo comienzo en la vida

Si hay algo que se puede decir que no se puede cambiar en la vida es el pasado. Sea bueno o malo, este ya está escrito y no hay nada que hacer para modificarlo, pero lo que si se puede transformar es el presente y asimismo el futuro.

La Biblia habla de que no importa cuantas veces se caiga o se pierdan las personas del camino, lo importante es cuantas veces se recuperen y decidan cambiar para ser mejores personas que viven bajo los designios del Señor. Portales especializados comparten estas tres oraciones para esos momentos en los que se quiere iniciar desde cero.

Oración 1

“Padre Celestial, me estoy preparando para comenzar un nuevo camino en la vida. Los sentimientos de miedo y lo desconocido me han hecho dudar de este camino.

Me pregunto si esto es lo que Tú quieres para mí. ¿Te estoy escuchando o estoy tomando esta decisión por razones egoístas? ¿Estoy diciendo “sí” a este nuevo viaje solo para complacer a los demás? ¿O estoy escuchando Tu voluntad para mi vida? Padre, guíame.

Dame sabiduría, discernimiento y revelación en este nuevo día. Oro para que me des las palabras y acciones para ayudar a otros a acercarse a ti. Por favor, haz este nuevo viaje de vida para ayudarme a tener una relación más cercana contigo.

Ayúdame a ponerte a Ti primero, no a mí mismo. (Gálatas 6:14) En cada momento, recuérdame Tu Santa Presencia y amor. Recuérdame que tú tienes el control, no yo. Gracias Dios”.

Oración 2

Padre , me has mostrado que mi vieja vida se ha ido y mi nueva vida se encuentra contigo. Estoy agradecido de no insistir en mis errores del pasado y revivir esos tiempos horribles.