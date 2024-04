Así es el Macondo que Netflix construyó para Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez: 11 imágenes asombrosas del municipio “real”

Ante la expectativa que suscita conocer un lugar tan maravilloso, los diseñadores de producción señalaron que aún no saben si seguirá en pie o no luego de la película, un posible lugar para el turismo. Es incierto si los colombianos y, en general, los amantes de la obra literaria de Gabriel García Márquez podrán conocer al municipio de Macondo. En el libro, la casa de los Buendía y Macondo terminan destruidos, pero dado lo llamativo de esta locación, queda el dilema de si dejarlo en pie o no.