‘Deadpool & Wolverine’: para revitalizarse, Marvel revive un ícono y desata al personaje capaz de burlarse de todo

Freddie Fox sobre la magia de ‘House of the Dragon’: “Nos devuelve al placer de ser niños en un marco muy adulto”

En el papel, no era tan jugado pensar que poner en pantalla a Jackman y a Reynolds juntos, en los roles que casi definen sus carreras en la cultura popular, sería buena idea. Pero ahora que hemos visto el resultado, podemos compartir que la idea resultó muy bien ejecutada. Deadpool & Wolverine es desfachatada en su lenguaje, en la naturaleza de sus chistes y en la sobrecarga de sorpresas bonitas para los seguidores de Marvel, de muchos de sus personajes de nicho, que parecían destinados al olvido, se hace especial. Y en los pocos rincones que no toca el humor o lo absurdo, consigue momentos de emoción genuina, entre el sentimiento y la nostalgia viva que despierta.

Hay que anotar, eso sí, que el asistente a la sala casual que no haya visto nada del MCU (los habrá, así sean muy pocos) no podrá sino sentirse perdido en mucho de lo que el resto encontrará emocionante. “C’est la vie”.