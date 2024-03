Con el triunfo de ‘Oppenheimer’ y ‘Zona de interés’, los Premios Óscar galardonaron historias sobre la Segunda Guerra Mundial

La indiscutible favorita de la noche, que sigue las tribulaciones del padre de la bomba atómica en plena Segunda Guerra Mundial y que conquistó la temporada de premios, había llegado con 13 nominaciones. “Creo que todos los que hacemos películas sabemos que uno medio sueña con este momento”, dijo Emma Thomas, productora de la cinta y esposa de Nolan, al recibir la estatuilla a mejor película. “Llevo mucho tiempo soñando con este momento, pero parecía tan improbable que ocurriera. Y ahora que estoy aquí y todo se me ha ido de la cabeza”, agregó.

Con un presupuesto de 100 millones de dólares, “Oppenheimer” no ahorró costos, y truncó la reciente tendencia de cintas menores e independientes de ganar el más prestigioso premio de la Academia . Ensamblaron un elenco con la crema y nata de Hollywood, construyeron una réplica de Los Álamos en secreto en un paraje de Nuevo México y recrearon el ensayo de la primera bomba nuclear con enormes cantidades de explosivos.

Zona de interés

| Foto: Collection ChristopheL via AFP

Imagen de Zona de interés. | Foto: Collection ChristopheL via AFP

“Los muros no son nuevos ya que existían antes o después del Holocausto y parece claro que ahora mismo deberíamos estar preocupados por las muertes de personas inocentes en Gaza, Yemen, Mariupol o Israel”, afirmó en Londres, en aquella ceremonia de los BAFTA, el productor de “ Zona de interés ”, el estadounidense James Wilson.

Adaptación de una novela

El productor parecía hacerse eco de unas declaraciones realizadas en diciembre de 2023 por el director Glazer al diario The Guardian . “La película no es sobre el pasado, sino sobre el presente”, analizó Glazer, de 58 años de edad y religión judía.

“ Zona de interés ” también se impuso en los BAFTA a la producción española “La Sociedad de la Nieve”, en el apartado de mejor película de habla no inglesa.

Protagonizado por los actores alemanes Christian Friedel y Sandra Hüller, el filme es una adaptación de la decimocuarta novela, del mismo nombre, del escritor galés Martin Amis, fallecido en mayo de 2023 y que no ha podido ser testigo del gran éxito de su relato en su adaptación a la gran pantalla.

“Siempre había querido hacer una película sobre el Holocausto de una manera que no se había hubiera hecho antes”, afirmó Glazer en una entrevista a la publicación española El Cultural. “Cuanto más descubría sobre Rudolf y su mujer en los archivos de Auschwitz, más me daba cuenta de que eran personas de clase trabajadora con ganas de ascender”, resumió Glazer hace tres meses a The Guardian.