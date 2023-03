‘Todos los colores de la oscuridad’: los matices del cine de terror en la Cinemateca de Bogotá del 14 al 20 de abril

Con obras de directoras como las argentinas Jimena Monteoliva y Agustina San Martín y directores como el colombiano Jorge Navas y el francés Bertrand Mandico, entre otras y otros de más latitudes (como la guatemalteca Christa Boarini, la británica Prano Bailey Bond y la italiana Valentina Bertuzzi), la curaduría Todos los colores de la oscuridad propone, para su curadora Alejandra Rocas “una exploración audiovisual desde el interior, un estudio hacia conceptos de estética del horror, desde lo subjetivo artístico e intuitivo”.

Rocas, que es entre muchas cosas una seguidora y conocedora profunda de la obra de David Cronenberg y de cineastas que no han temido empujar límites y destrozarlos para redefinirlos, ganó con esta propuesta la Beca curatorial de la Cinemateca de Bogotá 2022. Su selección ahora se materializa del 14 al 20 de abril, en ese maravilloso espacio de cine que hay que visitar. A Todos los colores de la oscuridad la conforman 5 muestras alimentadas por películas y cortometrajes nacionales e internacionales que apuntan a genera debates sobre la sensibilidad de lo imperfecto en armonía con el cine de terror, el cine de género y el cine experimental.

Los detalles de la programación serán publicados por Arrebato en sus redes sociales.

Las películas acá no temen, esconden solo lo que necesitan y van tan lejos como la obra lo exige. Esa es su magia operativa. En Todos los colores de la oscuridad se verán representaciones bestiales, extrañezas, obsesiones, miedos y profundidad. Y se cubren varios géneros en seguir uno de los objetivos de la muestra: descubrir el trabajo de aquellas directoras que encuentran en el cine un espacio mágico, misterioso, dónde el espectador puede sumergirse hasta la casi intervención.

Esta es una muestra diversa, plural y abierta a la sensibilidad, y al libre pensamiento entre imagen y sonido creada para atraer reflexiones viscerales que se puedan vivir, comentar, discutir.

Las cinco muestras

Filosofía del horror

Reúne obras que proyectan cierta obsesión por el interior, el cine de género, los encuentros profundos y las atracciones por lo desconocido.

Encuentros placenteros

Una selección de placeres visuales en atmósferas coloridas y brillantes más parecidas al cine Giallo dónde existen extrañezas y provocaciones lujuriosas.

Malas semillas

Niños que no tienen reglas, perdidos, abandonados, sin límites, que intentan sobrevivir a entornos desolados y sus amenazas. Niños que se vuelven amenazas. Esta es una selección inspirada en la maldad de la infancia descrita por William Golding y llevada al cine por el director español Narciso Ibañez Serrador y tantos otros cineastas y escritores que han querido exponer a través de la escritura y el audiovisual la representación de los infantes, lejos de su fragilidad en la guerra y otros escenarios.

Años 70. En pleno Boom de la literatura latinoamericana y del realismo mágico, mientras todos los escritores buscaban migrar a Barcelona o Paris para conseguir una editorial poderosa, Andrés Caicedo, desde la provincia colombiana escribía guiones cinematográficos adaptando historias de H.P Lovecraft, el maestro del horror, para venderlos en Hollywood a Roger Corman, afamado productor de películas de serie B. - Foto: Cortesía Producción / Jorge Navas

Otrxs técnicas

A través de esta selección, los espectadores son parte de la construcción de un nuevo tipo de coexistencia donde minerales, líquidos y cuerpos en diferentes procesos, se construyen en medio de narrativas audiovisuales aterradoras. El propósito de la técnica en descomposición es atraer la liberación del inconsciente, en un proceso visceral; esta aborda también un desvanecimiento entre los límites del Yo y el Otro, lo humano y lo no humano, el cuerpo y la naturaleza.

El horror de las desapariciones

Esta es una selección de obras que reflejan la pérdida, la desaparición y las huellas que deja el conflicto.

Palabra de la gestora

Realizadora audiovisual y montajista, gestora de Arrebato, un proyecto de Cineclubismo bogotano que ha organizado diferentes temáticas entorno a la visualización de cine de terror y sus diferentes subgéneros. - Foto: Archivo personal

Esta curaduría fue obra de Arrebato, un proyecto bogotano de cineclubismo independiente que nació de la obsesión por la cinefilia. Arrebato encuentra en su proceso vital de creación, proyección y análisis. Una verdad sobre el deseo – lo que no encaja – lo innombrable – lo extraño – lo reaccionario y el cine de horror. Detrás del proyecto y de la muestra se encuentra Alejandra Rocas, realizadora audiovisual que en los universos de terror, suspense y sci fi encuentra su terreno de exploración cinéfila y encuentro y diálogo. Sobre esta muestra y su pertinencia, Roca invita al público con estas palabras.

Esta es una invitación a pensar en el cine de terror como medio catártico, de confrontación directa hacia uno mismo, hacia la profundidad de todos. Que habla de usted y de mí, que se hace cargo de expresar pensamientos profundos sobre la humanidad, las emociones y obsesiones.

Al tiempo, esta selección promueve un estudio de la relación que existe entre cine y psicoanálisis junto a las múltiples e infinitas proyecciones propias hacia lo interior o exterior. Es un género de confrontación, que nos lleva afrontar aspectos vitales a los que no se acostumbra a mirar de frente, la catarsis es la base del arte. Una particularidad evidente en el cine de género, porque convive con lo primordial. Es una necesidad constructiva para reflejar los aspectos difíciles de la vida para que no nos sorprendan y superen, encarnan aquello que estética y filosóficamente resulta tan placentero, es un impulso que hace que el público se involucre de la nada en su propio todo.

Todos los colores de la oscuridad se haya en lo diverso, encontramos en la poética de la desidentificación, una pluralidad que traspasa los prejuicios, donde hay una obsesiva manifestación por la creación y una constante búsqueda por el inconsciente.

Selección asesina

SELF ACTUALIZATION OF THE WEREWOLF - WOMAN

Dir. Conall Pendergast (Canadá) Año: 2021 / 04min / Animación

Un encuentro entre dos criaturas de la noche conduce a un serio intercambio de sus respectivas filosofías.

LUPUS

Carlos Gómez Salamanca (Colombia)2016 / 10min / Animación

Parte de una cruda noticia de crónica roja: Un vigilante nocturno que cuidaba un edificio en construcción, fue devorado por una jauría de más de 20 perros callejeros que deambulaba por las calles de Bosa. LUPUS indaga el contexto ampliado de este trágico hecho, para explorar asuntos como la expansión urbana, el instinto salvaje y nuestras relaciones con lo animal.

LUPUS, de Carlos Gómez Salamanca (Colombia). El corto animado de 2016 parte de una cruda noticia de crónica roja: Un vigilante nocturno que cuidaba un edificio en construcción, fue devorado por una jauría de más de 20 perros callejeros en Bosa. - Foto: Cortesía Curaduría 'TODOS LOS COLORES DE LA OSCURIDAD'

CARNE

Carlos Gómez Salamanca (Colombia)2013 / 7min / Animación

Explora las relaciones entre cine y pintura a partir de la reconstrucción de un video aficionado que muestra imágenes sobre la muerte de un animal en una celebración rural de Colombia, con un tratamiento visual de gran fuerza plástica dónde la acción literal pierde valor.

CARNE, de Carlos Gómez Salamanca (Colombia), un corto animado de 2013 que explora las relaciones entre cine y pintura. - Foto: Cortesía Curaduría 'TODOS LOS COLORES DE LA OSCURIDAD'

INVASIÓN

Carlos Montaña (Colombia)2017 / 9min / Animación

Cortometraje experimental realizado a partir de retazos de películas clásicas de 35mm. Las intervenciones perturban la narrativa clásica, manipulan los géneros cinematográficos y deforman la banda sonora creando un mundo de apariciones caóticas.

THE PHILOSOPHY OF HORROR

Peter Lichter & Bori Maté (Hungría)2020 / 60min / Animación - Experimental - Horror

Una adaptación abstracta en siete partes del influyente libro teórico cinematográfico de Noël Carroll del mismo título (publicado en 1990). Utiliza tiras de película de 35 mm pintadas a mano y deterioradas de la clásica película slasher A Nightmare on Elm Street (Wes Craven, 1984).

YUGO

Carlos Gómez Salamanca (Colombia)2021 / 10min / Animación

Narra la historia de una pareja de obreros industriales anónimos, que ha de enfrentarse a la migración, al trabajo y a la enfermedad. Los protagonistas de esta historia son una mujer y un hombre de origen campesino que crean un taller metalmecánico informal en una zona periférica de Bogotá, en el que elaboran piezas para vehículos pesados.

LES GARÇONS SAUVAGES, Bertrand Mandico (Francia) 2017 / 110min / Horror - Drama - Fantasía. - Foto: ‘Todos los colores de la oscuridad’ / Cinemateca

LES GARÇONS SAUVAGES

Bertrand Mandico (Francia)2017 / 110min / Horror - Drama - Fantasía

A principios del siglo XX, cinco adolescentes de buena familia, ebrios de libertad, cometen un acto salvaje. Por ese hecho son encerrados en un barco por el Capitán, atrapados en un viaje de transformaciones y mutaciones desde la naturaleza, los jóvenes llegan a una misteriosa isla de vegetación lujuriosa y placeres ocultos, donde sus cuerpos y sus vidas se transformarán para siempre.

BALADA PARA NIÑOS MUERTOS

Jorge Navas (Colombia)2020 / 80min / Documental

En pleno boom del realismo mágico latinoamericano, Andrés Caicedo escribió guiones, novelas y cuentos que, tras su suicidio, quedaron olvidados en un baúl. Gracias a este íntimo documental, las obsesiones góticas de uno de los escritores más relevantes de la historia colombiana vuelven a la luz.

'Balada para Niños Muertos' muestra a Andrés Caicedo más allá de la literatura y la dramaturgia, más allá del suicidio y la caleñidad. Aprovecha, desde su afiche basado en La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, las referencias al cine de horror clásico para mostrar el inframundo en el que Caicedo pasaba sus horas y permite apreciarlo de forma más íntima y desconocida, incluso para sus amigos. - Foto: Cortesía Producción / Jorge Navas

MONSTRUO DIOS

Agustina San Martín (Argentina)2019 / 10min / Drama - Terror

Una noche de bruma, las vacas huyen, una niña es elegida y una adolescente intenta recuperar su libertad. Dios es ahora una cerca eléctrica.

MONSTRUO DIOS, de Agustina San Martín Corto de 10min / Drama y terror desde Argentina. Una noche de bruma, las vacas huyen, una niña es elegida y una adolescente intenta recuperar su libertad. Dios es ahora una cerca eléctrica. - Foto: Cortesía Curaduría 'TODOS LOS COLORES DE LA OSCURIDAD'

DELITTO NATURALE

Valentina Bertuzzi (Italia) 2019 / 15min / Drama - Terror

Lola, la mejor amiga de Aida desaparece de clase. Aida sale a buscarla y descubre partes de su escuela desconocidas y tenebrosas, tendrá que comprender que hay cosas que es mejor dejar tranquilas.

MATAR AL DRAGÓN

Jimena Monteoliva (Argentina) 2019 / 89min / Suspenso - Drama

Una niña llamada Elena es secuestrada y confinada en el infierno. Años después, ella reaparece y se reencuentra con Facundo, su hermano, con quién deberá afrontar los traumas y las heridas. Esta película es una historia dramática y fantástica sobre las cicatrices que dejan las desapariciones forzadas.

MATAR AL DRAGÓN, de Jimena Monteoliva (Argentina). Largometraje de 89min, de suspenso y drama, estrenado en 2019. - Foto: Cortesía Curaduría 'TODOS LOS COLORES DE LA OSCURIDAD'

NASTY

Prano Bailey Bond (Reino Unido) 2015 / 15min / Fantasía - Terror

Es 1982. Doug, de doce años, se ve envuelto en el espeluznante mundo del terror VHS mientras explora la misteriosa desaparición de su padre.

BESTIA

Hugo Covarrubias (Chile) 2021 / 15min / Animación - Horror

Inspirada en hechos reales, “Bestia” se interna en la vida de una agente de la policía secreta en la dictadura militar en Chile. La relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones, develan una macabra fractura en su mente y su país.

BRACKISH

Christa Boarini (Guatemala) 2021 / 08min / Horror

Un espíritu amenazante acecha en los manglares esperando a una víctima desprevenida. Es un cortometraje que se introduce en las profundidades de la sensibilidad visual, atrayendo la mirada por encima y debajo de la tierra.

KNIFE + HEART

Yann González (Francia) 2018 / 110min / Drama - Thriller

En el verano de 1979, Anne, una productora de porno homosexual, se propone filmar su película más ambiciosa hasta el momento, pero sus actores son engañados, uno por uno, por un misterioso asesino.

KNIFE + HEART, de Yann González (Francia), un thriller de 110min ambientado en el verano de 1979. - Foto: Cortesía Curaduría 'TODOS LOS COLORES DE LA OSCURIDAD'

VEINTIOCHO DE MAYO

Jefferson Cardoza (Colombia) 2017 / 13min / Gótico Popular

Ricardo es un un joven de 27 años. Empezó a consumir bazuco y por esta razón frecuenta El Bronx, el barrio más peligroso de Bogotá. Un día escucha gritos que provienen de una casa y decide entrar, ignorando que no podrá escapar de este «infierno» ni el 28 de mayo, el día del allanamiento.

HELMINTH

Merinda Staubli (Australia) 2017 / 6min / Horror

Helminth es una exploración de los ideales de belleza y la naturaleza innata, abyecta y grotesca del cuerpo humano con referencias claras hacia el subgénero body horror para manifestar una crítica hacia el cuerpo ideal.

QUARTZO

Evandro Caixeta (Brasil) 2023 / 13min / Fantasy, Sci-Fi, Drama

Ariel es una pintora que se encuentra atrapada en una depresión creativa que amenaza su carrera y su propia cordura. Se está desmoronando bajo el peso de su depresión debilitante y los plazos cada vez más cortos de sus empleadores, volviéndose cada vez más paranoica y aislándose por completo del mundo.

LES ILES

Yann González (Francia) 2017 / 24min / Drama - Fantástico

Una utopía sexual en medio de la noche vista por el público y sus artistas a través de una macabra actuación que muta y se transforma en algo bestial. Los personajes revelan sus deseos más lujuriosos, vagan por un laberinto erótico borrando los límites entre los sueños húmedos y las pesadillas.

LES ILES, de Yann González (Francia) 2017 / 24min / Drama - Fantástico. Una utopía sexual en medio de la noche vista por el público y sus artistas a través de una macabra actuación que muta y se transforma en algo bestial. - Foto: ‘Todos los colores de la oscuridad’ / Cinemateca

SUCH SMILE HANDS

María Martínez Bayona (Reino Unido)2020 / 19min / Drama, Horror

En un orfanato para niñas, la mentalidad del grupo está desenfrenada. Una recién llegada intentará balancear el poder del equipo inventando un juego nocturno de manipulación.