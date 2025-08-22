Tercer día pasarelas Colombiamoda 2025
El último día de pasarelas de Colombiamoda 2025 fue un verdadero homenaje a la creatividad y el talento colombiano, llenando el corazón de todos los asistentes con emoción y orgullo. En un desfile cargado de magia y pasión.
El cierre de Colombiamoda fue un momento inolvidable, donde la energía contagiosa y la ovación del público se sintieron como un abrazo colectivo a toda la industria de la moda. La jornada contó con las pasarelas de los diseñadores Jorge Orozco, las mexicanas Julia y Renata, Laura Tobón y Juan Pablo Socarrás, Pink Filosofy y Y/Out.