Tercer día pasarelas Colombiamoda 2025

El cierre de Colombiamoda fue un momento inolvidable, donde la energía contagiosa y la ovación del público se sintieron como un abrazo colectivo a toda la industria de la moda. La jornada contó con las pasarelas de los diseñadores Jorge Orozco, las mexicanas Julia y Renata, Laura Tobón y Juan Pablo Socarrás, Pink Filosofy y Y/Out.