“A Alves lo sacan y a Villa le renuevan el contrato…”: Carlos Antonio Vélez compara los casos de presunto abuso sexual

Carlos Antonio Vélez aplaudió que Pumas de México rescindiera el contrato del futbolista brasileño Dani Alves, luego de que la justicia española ordenara prisión preventiva sin fianza por el abuso sexual de una mujer de 23 años.

El comentarista deportivo afirmó que la determinación del club mexicano es digna de admirar, dado que no todos los clubes tienen determinación para decirles adiós a estrellas del balompié tras procesos judiciales como este. Incluso trajo a colación el caso del futbolista colombiano Sebastián Villa, que continúa en Boca Juniors pese a las denuncias de presunto abuso sexual en Argentina, además de los señalamientos de violencia hacia su expareja, Daniela Cortés, en 2020.

Dani Alves, el futbolista brasileño con más títulos en la historia del balompié. - Foto: AP

“A Alves lo sacan y a Villa le renuevan el contrato… definitivamente la catadura moral en el fútbol y la vida no es igual para todos y en todos los casos”, escribió Carlos Antonio Vélez en su cuenta en Twitter, este 21 de enero.

Sebastián Villa, a quien le renovaron contrato en el Xeneize en 2021, no solo ha dado de qué hablar en Argentina por los casos de supuesto abuso y violencia contra la mujer de los que se le sindica, sino también por la inasistencia a algunos entrenamientos con el equipo en 2022, como muestra de su inconformismo hacia la dirigencia del club, pues en ese entonces no lo vendió al fútbol europeo, como él quería: las ofertas no llegaron a satisfacer sus expectativas.

“A Pumas, el mayor elogio, es ejemplo de dignidad, justicia y respeto de los valores que aún existen”, agregó Carlos Antonio Vélez.

A Alves lo sacan y a Villa le renuevan el contrato… definitivamente la catadura moral en el fútbol y la vida no es igual para todos y en todos los casos. A Pumas el mayor elogio, son ejemplo de dignidad, justicia y respeto de los valores q aún existen! https://t.co/16YR5fXmfM — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) January 21, 2023

Valga recordar que, contrario a Boca Juniors, la Selección Colombia sí le cerró la puerta a Sebastián Villa por el caso de violencia contra su expareja, pese a que el rendimiento deportivo del delantero ha sido superlativo en Argentina.

El colombiano ha sido acusado en Argentina de abuso e intento de homicidio. - Foto: Getty Images

“Es una situación sociológica compleja de la cual no podemos estar exentos. Es una pena. Primero, el tema jurídico que había tenido Sebastián y luego lo que implica el no poder tenerlo acá por sus repercusiones en nuestra sociedad, es un tema delicado, todos debemos lograr contribuir para que sea lo mejor para todos”, dijo Reinaldo Rueda poco más de un año atrás, cuando estuvo como DT de la Tricolor y fue abordado por el caso de Sebastián Villa.

El ‘abandono’ de Pumas a Alves

Tras el caso de abuso sexual en el que está envuelto Dani Alves, el presidente de Pumas, Leonardo Silva, dio una conferencia de prensa en la que anunció el fin de su vínculo contractual. “El club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador a partir de este día”, expuso.

Leopoldo Silva aludió a los valores de los Pumas como equipo de fútbol representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, para rescindir el contrato de Dani Alves.

“Con esta decisión, el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores. El club Universidad Nacional es una institución que promueve el respeto, el comportamiento íntegro, digno y profesional de sus jugadores y jugadoras dentro y fuera de la cancha”, añadió Silva.

Imagen de archivo. El brasileño Dani Alves, de Pumas, disputa un balón con Alan López, de Mazatlán, durante un partido de la Liga MX, el miércoles 27 de julio de 2022 (AP Foto/Eduardo Verdugo) - Foto: AP/Eduardo Verdugo

Dani Alves llegó a Pumas como refuerzo para el torneo Apertura-2022 y tenía contrato hasta junio de 2023. El balance estadístico del brasileño con los felinos universitarios quedó en 1.125 minutos de juego en 13 partidos, en los que dio cinco asistencias.

Quien sí respaldó al lateral derecho de la selección brasileña fue su esposa, Joana Sanz. “Gracias por tantos mensajes de apoyo y muestras de cariño. Me he sentido muy arropada en este negro comienzo de año. Volveré como el ave Fénix”, publicó en redes sociales.