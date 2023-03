A Casale se le salió el hincha de Millonarios: se le escapó un lamento cuando Atlético Mineiro marcó gol y no lo perdonaron

Millonarios disputó un partido más que destacado con Atlético Mineiro en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Fiel a su estilo desde que está bajo la batuta de Alberto Gamero, salió a atacar y medirse de igual a igual con el conjunto brasileño, pese a la diferencia de nóminas. Al final, obtuvo un empate con el que dejó la llave abierta para jugar dentro de una semana en Belo Horizonte en busca de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Quien marcó el gol del conjunto capitalino en el empate a un gol con Atlético Mineiro fue Macalister Silva, que en partidos de exigencia siempre ha demostrado jerarquía.

En esta ocasión, sin ser el más alto de la cancha, mandó a guardar la esférica al fondo de la red con un contundente cabezazo tras un centro al área de Daniel Cataño, en el minuto 42 de compromiso.

Aunque Millonarios estuvo cerca de ver caer su pórtico al menos un par de ocasiones en el primer tiempo del partido, fue en la segunda parte cuando vio a Atlético Mineiro empatar. El gol llegó en el minuto 66, cuando el club colombiano parecía tener todo bajo control.

Paulinho anotó el gol de Atlético Mineiro al picarle el balón a Álvaro Montero luego de quedar mano a mano con él tras un pase magistral de Jemerson, que tomó adelantada a la línea defensiva del Embajador. En El Campín todo fue silencio por un instante.

Fue apenas un par de segundos antes del tanto de Atlético Mineiro que el comentarista deportivo, Antonio Casale, realizó un comentario por el que lo criticaron en Twitter.

Luego del pase de Jemerson a Paulinho, en la transmisión en vivo de ESPN se escuchó decir a Casale: “Ayyy”, no solo vaticinando el gol de rival, sino lamentando el empate del club brasileño.

Valga recordar que el periodista deportivo es un confeso hincha de Millonarios, aunque algunos seguidores del balompié lamentan que por ello a veces no sea imparcial durante los partidos.

“El nefasto de Casale lamentándose antes del gol de Mineiro”, fue el comentario de un tuitero que publicó el video con el lamento de Casale.

“Yo no sé para qué ponen comentaristas hinchas, que opinan generalmente con el corazón y no con la porra, es más, hasta ese narrador me parece aburrido y como consolando a Casale. Hoy en día no existe la imparcialidad en la mayoría de “periodistas”, qué tristeza hermano”, comentó alguien más.

Gamero, ilusionado con la clasificación

Aunque Millonarios hubiese preferido el triunfo por la mínima diferencia en comparación del empate, en especial por su condición de local, el director técnico del equipo, Alberto Gamero, cree que es posible conseguir la hazaña de avanzar a la fase de grupo de Copa Libertadores en Belo Horizonte, el próximo 15 de marzo.

“Esta llave queda abierta. Ellos sin fuertes allá también. Tenemos la gran posibilidad, como la tienen ellos, queremos ir allá a hacer un buen partido”, expuso.

Acerca de los errores de Millonarios en El Campín, Gamero explicó que obedeció al desorden del equipo cuando pasaba al ataque, dado que quedaba mal posicionado en defensa y quedaba expuesto a un contragolpe, por ejemplo.

“Por momentos ellos cogieron el balón y nos superaron. Tuvimos 11 remates, dos de ellos al arco. Siempre les digo que lo pongamos de ida y vuelta. Tenemos que corregir en que erramos muchos pases en el tercio ofensivo”, afirmó.

En cuanto a la intención ofensiva, el DT dijo: “Un partido abierto, un partido intenso, en eso ha ido progresando el fútbol colombiano. Nosotros siempre buscamos, siempre quisimos, nunca le bajamos a la intensidad que queríamos tener”.