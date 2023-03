Óscar Julián Ruiz engrandece su trayectoria: entró al top 10 de los mejores árbitros en la historia, según la IFFHS

La reconocida Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) ha puesto a debatir nuevamente a los fanáticos del balompié, en esta oportunidad por sacar a relucir un listado de lo que, a su consideración, son los mejores árbitros en la historia. Este ente, que tuvo en cuenta lo realizado por cientos de árbitros entre 1987 y 2022, permitió que el histórico Pierluigi Collina se llevara el primer lugar, mientras que el colombiano Óscar Julián Ruiz se colara entre el top 10.

Óscar Julián Ruiz en una de las charlas en las que ha sido instructor de nuevos jueces. - Foto: FIFA via Getty Images

El colegiado llanero, que estuvo activo entre 1995 y 2011, supo ser una de las cartas con mejor exposición de Colombia en este rol. Entre sus más destacadas participaciones estuvieron tres Mundiales de Mayores, la misma cantidad de finales en Copa Libertadores, sumado a una de Copa Sudamericana que también alcanzó a dirigir y otro gran número de partidos en los que impartió justicia en el balompié colombiano.

Pierluigi Collina (Italia), 191 puntos Markus Merk (Alemania), 184 puntos Felix Brych (Alemania), 161 puntos Kim Milton Nielsen (Dinamarca), 159 puntos Howard Webb (Inglaterra), 156 puntos Björn Kuipers (Países Bajos), 152 puntos Pedro Mikkelsen (Dinamarca), 142 puntos Cuneyt Cakir (Turquía), 140 puntos Óscar Julián Ruiz (Colombia), 132 puntos Nicola Rizzoli (Italia); 121 puntos

Tras conocerse este reconocimiento, el programa radial Blog Deportivo de Blu Radio lo requirió en la tarde de este mismo jueves –8 de marzo– para dialogar con él sobre lo que había sido saber de esta noticia tan importante.

De manera sorpresiva, en su primera intervención fue con los ‘taches arriba’: “Yo un domingo era el mejor árbitro y al siguiente era el peor. Así que aprendí a lidiar con eso. Cuando me decían que era el peor, no me subestimaba, y cuando me decían que era el mejor, no me llenaba de ego. Yo manejaba el equilibrio, porque sé que para unos pude ser el mejor y para otros el peor. Lo que realicé en la cancha lo hice con amor y honestidad. Mi padre me dijo: marque lo que vea y eso hice; me equivoqué miles de veces”.

Óscar Julián Ruiz fue reconocido por la IFFHS. - Foto: Bongarts/Getty Images

Tras esta respuesta, decidió contar su nuevo rol en el arbitraje, al que sigue ligado desde otra óptica: “En el último campeonato Mundial de 2022, en Qatar, tuve la posibilidad de dictarle la charla a la Selección de España, y al Real Madrid le he dictado, en varias ocasiones, en los diferentes Mundiales de Clubes; también con Barcelona, Selección de Brasil, Portugal, Ecuador”.

Por otra parte, contó de inéditas charlas que ha logrado darles a figuras del fútbol como Cristiano Ronaldo: “Tanto en Real Madrid como en Portugal (les ha dado charlas); a los portugueses les dicté la charla también en el Mundial de Qatar 2022. A Portugal y a Brasil me tocó también para la Copa del Mundo de Rusia 2018″.

Óscar Julián Ruiz, arbitro Fifa, impartiendo justicia en el fútbol colombiano. - Foto: Natalia Botero

”Ellos tienen una muy buena actitud, preguntan sobre las reglas. Cristiano Ronaldo es muy particular en el sentido en que le interesa hablar sobre las reglas, comparar otras jugadas y situaciones que ha vivido. Es un jugador que participa e indaga sobre las reglas”, agregó sobre la recepción de la información por parte de los futbolistas.

Finalmente, también dio a conocer una experiencia con la selección Colombia durante el último campeonato del mundo que hizo parte la Tricolor: ”En 2018, en Kazán, la ciudad en la que estaba Colombia, estuve allá dictándole la charla al combinado colombiano, y son muy receptivos, los jóvenes son un poco más díscolos, pero todos son muy atentos. En todos los campeonatos mundiales, tanto femeninos como masculinos, hay una charla previa al inicio del certamen”.