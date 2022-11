Revelan la millonada que gana un árbitro por pitar en el Mundial de Qatar

Cada trabajador de la Copa del Mundo de la FIFA recibe elevados salarios y los árbitros no son ajenos a ello.

Por lo tanto, mientras cada selección regresa a su país con anhelos frustrados y grandes cifras de dinero obtenidas por su participación en el Mundial de Qatar, a cada árbitro le ocurre lo mismo.

Según el portal AS, los colegiados del Mundial se embolsan entre 2.500 y 10.000 euros por partido, dependiendo de su función dentro del equipo arbitral y la ronda en la que piten.

Aseguran que el comisionado principal de cada partido es gratificado con alrededor de 5 mil euros por partido en fase de grupos.

Entre tanto, para los jueces de línea y el cuarto árbitro de cada partido, sus ganancias son la mitad en cada fase.

Por su parte, los árbitros que no están sobre el campo, pero tienen al frente lo relacionado con apoyos tecnológicos en cada partido, ganan 3 mil euros por encuentro de fase de grupos y obtendrán 5 mil por cada uno de eliminación directa.

Stéphanie Frappart, la primera mujer en la historia en ser juez principal de un partido en un Mundial

Mientras se sigue disputando la tercera y última fecha del Mundial de Qatar 2022, en la que ya se clasificaron por el grupo A Países Bajos y Senegal, y se suman a Brasil, Portugal y Francia, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) dio a conocer una información que marca la historia de este certamen orbital.

En esta línea, la francesa Stéphanie Frappart se convertirá en la primera mujer en dirigir como árbitro principal un partido de un Mundial de Fútbol Masculino el próximo jueves 1.° de diciembre, cuando imparta justicia en el encuentro entre Costa Rica y Alemania por la zona E.

Asimismo, es oportuno mencionar que este compromiso es de “vida o muerte” tanto para los europeos como para los centroamericanos, que son dirigidos por el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez, dado que los ticos tienen 3 puntos y los teutones tan solo uno.

Por lo tanto, el ganador de este duelo debe esperar, en preferencia, que España derrote a Japón para poder avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Si empatan, el único que tendría chances de clasificar, esperando también la victoria de los españoles, es Costa Rica.

Con la designación de Stéphanie Frappart para el juego en cuestión, la Fifa también indicó que a la francesa la acompañarán como asistentes la brasileña Neuza Back y la mexicana Karen Díaz en una histórica terna arbitral femenina.

Además, es de destacar que Frappart es una de las tres mujeres incluidas en la lista de 36 árbitros principales de este Mundial. Las otras dos son la ruandesa Salima Mukansanga y la japonesa Yoshimi Yamashita.

De igual manera, es oportuno referenciar que la francesa fue la primera mujer en arbitrar en la segunda división francesa (2014) y luego en la primera categoría, Ligue 1, masculina (2019). También la primera en la Supercopa de Europa (agosto de 2019), en la Liga de Campeones (diciembre de 2020) y en la final de la Copa de Francia (el pasado 7 de mayo).

Antes de asumir la labor de árbitra principal en el Alemania vs. Costa Rica, Frappart había oficiado como cuarta juez en dos partidos de esta Copa del Mundo, en el México vs. Polonia y el Portugal vs. Ghana.

“El mensaje que les he dado es que no están aquí porque sean mujeres, sino porque son árbitras de la Fifa”, explicó en el inicio del torneo el italiano Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la instancia mundial.