Leyenda de Uruguay lanzó durísimo comentario contra la Argentina de Lionel Messi: “Lo ayudaron para ser campeón del mundo”

Casi seis meses después de la consagración de Argentina en el pasado Mundial de Qatar 2022, las reacciones de aquella cita orbital siguen saliendo a la luz. Desde su corona, la Albiceleste ha recibido un sinnúmero de críticas por su comportamiento dentro de la cancha y el tema de las polémicas en los partidos de la fase final.

La última crítica que ha hecho un gran eco en suelo sudamericano fue por parte de una leyenda de Uruguay, como Diego Lugano, exdefensor de la selección charrúa que no se guardó nada en contra del actual campeón del mundo y los arbitrajes de aquella cita mundial.

En un comienzo, Lugano aseguró que Argentina recibió “ayuda” por parte los árbitros al decretar penales inexistentes. “A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la Fifa no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, dijo en charla con un medio de su país.

La Selección Argentina logró coronarse por tercera ocasión en su historia como campeona del Mundial de Fútbol, en Qatar. - Foto: Foto: AFP

La crítica de Lugano se dio debido a que Argentina contó con varios penales (Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia), los cuales fueron facturados por Lionel Messi.

“Desde que se introdujo el VAR se le da un poder excesivo al juez de interpretar lo que quiera en cualquier momento. En un partido puede haber 20 penales o ninguno y creo que el fútbol es un caos. Eso se lo dije al pelado Pierluigi Colina (exárbitro y miembro de la Uefa) en el Mundial también con alguna puteada por lo que nos hizo a nosotros. Pasa en Argentina también. ¿No vieron el penal de Boca a River? En Brasil también...”, dijo el referente uruguayo sobre los colegiados y el uso de esta tecnología.

“Creo que lo que hizo la Fifa con el VAR es un movimiento netamente político para demostrarle a no sé quién que es transparente. El tema de las manos es un mamarracho. Si te da en un dedo en el punto del córner cobran penal y te ganan un partido. Es un error garrafal de la Fifa. Los jugadores no tienen opinión, sí los dirigentes que nunca jugaron al fútbol”, agregó.

VAR en Qatar. - Foto: REUTERS

Para finalizar, Lugano también criticó la manera en que los jugadores guardaron silencio ante estas polémicas. “Lo que me preocupa es que los jugadores no se muevan para opinar. No puede ser que un clásico o un partido se defina por una estupidez de esta. Se define un campeonato, el futuro de un jugador o un técnico”, dijo.

“El VAR le aporta más dudas que justicia al fútbol. Obliga al juez a intervenir en jugadas estúpidas, intrascendentes. No entienden lo que es un contacto. Lo del Mundial de Qatar no vamos a hablar porque es una vergüenza”, concluyó.