Javier Hernández Bonnet y el sacrificio por su hijo Juan Pablo en el Mundial de Qatar: “Que no notara mis flaquezas”

Pese a que el cubrimiento de una Copa Mundial de Fútbol es lo soñado por cualquier periodista deportivo, para Javier Hernández Bonnet su estadía en Qatar 2022 fue un calvario por cuenta de las complicaciones en salud. Hoy, 25 de marzo, brindó detalles de lo que vivió en conversación con el programa televisivo La Red.

Según él, todo hubiera sido más fácil si desde el primer momento se le hubiera diagnosticado lo que de verdad padecía: cálculos en la vesícula. Pero no ocurrió así.

“Me formularon medicamentos para algo que no correspondía a lo que estaba pasando, me diagnosticaron una gastritis y esos medicamentos lo que hicieron fue irritar mucho más la vesícula, que era la que estaba cargada”, comentó.

Javier Hernández, uno de los periodistas deportivos colombianos de más renombre. - Foto: Vanessa Perez

Aunque en entrevista con SEMANA tiempo atrás Javier Hernández Bonnet elogió el sistema de salud de Qatar, lo que sí reprochó fue la actitud del primer médico que lo atendió, dado que no solo lo diagnosticó mal sino que fue poco receptivo.

“Empezamos a establecer ese puente de comunicación con un médico hindú, un poquitico renuente. Se le pidió que me dieran más exámenes y comenzó: ‘No, no, es eso, es una gastritis’. Me mandaron para el hotel y ahí me quedé tres días más soportando el dolor”, narró el comentarista en diálogo con La Red.

Como el dolor abdominal persistió una vez regresó al hotel, tuvo que asistir nuevamente a un centro médico, pero no al que fue en un principio: “Fuimos al hospital turco y allí el médico que me atendió dio con el chiste. Pero tenía ya una infección en la sangre y tenía el hígado inflamado, entonces estaba ya que colapsaba absolutamente todo”.

Javier Hernández Bonnet también se refirió a lo que hizo para que su hijo, Juan Pablo Hernández, también periodista deportivo en Caracol Televisión, no lo viera débil.

Javier Hernández Bonnet habló del trato recibido en los centros médicos de Qatar, - Foto: Twitter @JavierHBOficial

“Trataba de que Juan Pablo, que estaba las 24 horas al día conmigo, no notara mis flaquezas. Llega un instante en el que uno se paniquea”, dijo.

Detalles de su estadía en Qatar, en diálogo con SEMANA

En entrevista con SEMANA, el periodista habló de los momentos de angustia que vivió, producto del fuerte dolor que le causaba la enfermedad y al estar tan lejos de casa.

Aunque pasó por un momento angustiante, el comentarista aseguró que no tuvo temor a morirse, pero que lo que deseaba realmente era calmar el dolor.

“Cuando me calmaron el dolor, yo sentí que ya estaba del otro lado. Sentir como el temor a morir, no. La amenaza de que la sintiera cerca, no”, dijo Hernández Bonnet.

A pesar de no sentir la muerte de cerca, sí le generó temor y preocupación el hecho de que algunas partes de su organismo pudieran complicarse a futuro.

Hernández Bonnet estuvo varios días hospitalizado en Doha por un problema de cálculos - Foto: Instagram @nascencio

“Por ejemplo, y lo digo, ¿aguantará mi corazón? ¿El sistema qué tiene que ver con riñones, el urinario, se afectará? Porque le tengo miedo a una enfermedad de riñones. Me preguntaba ¿en qué condiciones voy a quedar cuando vuelva? Eso sí; eso sí me atemorizó mucho”, explicó.

Además, aseguró que el ritmo de vida que llevan los periodistas hoy en día hacen que estén más propensos a sufrir de este u otro tipo de enfermedades pues suelen alimentarse mal, en tiempos no adecuados y eso es un hábito que inevitablemente hay que cambiar.

“Es el principal error que cometemos nosotros en el medio, que nos apasionamos tanto por la tarea que descuidamos nuestra propia salud. Tenemos jornadas de aguantar hambre y jornadas en las que nos comemos todo lo que nos sirven y lo que hacemos es maltratar el cuerpo, maltratar el estómago”, dijo Javier Hernández Bonnet.