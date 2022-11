“Javi, estamos contigo”: revelan la razón por la que Javier Hernández Bonnet ha estado ausente durante el Mundial Qatar 2022

El reconocido periodista viajó a Qatar, pero no participado en las transmisiones de la primera semana.

A pesar de que la Selección Colombia no clasificó al Mundial de Qatar 2022, la atención del país está puesta en las otras selecciones sudamericanas y, en general, en la cantidad de las estrellas que han debutado durante esta semana en la cita orbital.

DirecTV Sports cuenta con la exclusividad de los 64 partidos del campeonato del mundo, mientras que los canales nacionales tienen los derechos para transmitir 32 juegos, repartidos entre la fase de grupos y las rondas eliminatorias que iniciarán en el mes de diciembre.

En esa disputa por el rating entre Caracol y RCN, ha triunfado el primero, al margen que ambos desplegaron una gran cantidad de periodistas hacia Oriente Medio. Uno de esos nombres reconocidos en la prensa deportiva es el de Javier Hernández Bonnet, director del Gol Caracol, que, extrañamente, ha brillado por su ausencia en las transmisiones, aunque sí viajó a Qatar y estuvo presente en algunos informes antes de la inauguración.

La ausencia del habitual comentarista de los partidos de la Selección Colombia ha llamado la atención de los espectadores, al punto que uno de sus compañeros, Ricardo Orrego, tuvo que aclarar las razones por las que Hernández Bonnet ha estado alejado de los micrófonos en estos primeros días de competencias.

Ricardo Orrego y Javier Hernández durante la celebración de los 30 años del 'Gol Caracol'. - Foto: @orregoricardo

“Queremos entregarles este mensaje a los televidentes: esta fiesta del Mundial de Qatar 2022 es el reto más grande y cada cuatro años se construye a través de la capacidad y esfuerzo de este equipo”, arrancó la intervención del periodista este jueves (24 de noviembre).

Sin dar más detalles sobre el estado de salud de su compañero, Orrego confirmó que Hernández Bonnet se está recuperando de algunos quebrantos de salud. “Hoy, nuestro director general, Javier Hernández Bonnet se encuentra aquí, en Qatar, recuperándose de pequeñas dolencias, pero muy pronto se unirá a nosotros para seguir guiando esta operación”, agregó.

Antes de continuar con la información del Mundial, envió un mensaje de aliento para su director. “A los televidentes decirles que Javi volverá pronto a esta pantalla y micrófono que lo esperan. Un abrazo, Javi, estamos contigo”, completó.

SEMANA consultó fuentes cercanas al periodista y corroboró que se trata de un problema de cálculos en la vesícula, pero la recuperación ha sido positiva al lado de su hijo Juan Pablo Hernández, que también se encuentra en el cubrimiento de Qatar 2022.

Lo cierto es que la sorpresa de los espectadores se centró en que Hernández Bonnet no había dado muestras de tener quebrantos de salud tras su viaje a Qatar, e incluso aparecía ante las cámaras con su particular forma de presentar las noticias al lado de Ricardo Orrego, encargado de confirmar la noticia este jueves.

Incluso, Bonnet vivió un ‘chasco’ durante una de esas transmisiones y reaccionó con gran naturalidad, demostrando la gran experiencia que tiene en este tipo de eventos deportivos.

“Perdóneme, pero es que este mosquito no estaba en el libreto y desde hace rato está que molesta. No sé quién lo mandó, pero qué barbaridad. Vamos rápido con la ronda”, manifestó el comentarista. El curioso hecho se registró antes de que su compañero de transmisión le diera paso a un informe. El manizaleño no aguantó la incomodidad y decidió interrumpirlo en pleno directo.

El jocoso chicharrón que tuvo en vivo Javier Hernández Bonnet pic.twitter.com/3wbFXB9ilr — Ana (@PuraCensura) November 10, 2022

Hernández Bonnet, de igual manera, aprovechó el momento y le propuso a su colega que agilizaran ese reportaje para evitar que los mosquitos, que estaban en ese sector, los siguieran molestando.

Pese a que les tocó cambiar de planes, los dos presentadores tomaron con bastante humor la situación y continuaron sin ningún tipo de problema la sección deportiva desde Doha, capital de Qatar.

En un video, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar el momento exacto en el que el reconocido periodista interrumpe el informe y pasa la mano frente a su rostro para tratar de alejar al insecto, esto en una de sus últimas apariciones en el canal, antes de perderse la inauguración y los primeros partidos por las “dolencias” que lo aquejan.