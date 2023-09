Alberto Gamero no se guarda nada y le habla claro a Leonardo Castro por su falta de gol

El análisis de Alberto Gamero

“Hay que saber recibir las cosas cuando son de fuerza mayor, el jueves jugamos contra Alianza Petrolera, pero ellos también juegan hoy, no sacaremos excusas de nada, jugamos, tuvimos un poquito más de desgaste, pero estamos a la par con el rival. Se lo dije a los muchachos, no pensemos en el partido del jueves, pensemos en el de hoy”, sostuvo Alberto Gamero en rueda de prensa.

El técnico aclaró que la salida de Ómar Bertel se dio por molestias. “Bertel se lesionó y no pudo jugar, me animé porque íbamos perdiendo un partido que no merecíamos ir perdiendo” , dijo sobre los ingresos de Jorge Arias y David Macalister Silva.

Y agregó que “vi que el equipo estaba jugando bien y estaba llegando, insistí en darle un poquito más de volumen, le insistí a Guerra y Ruiz que me sirvieran por los carriles, no quería sacar a Cataño, a Ruiz, Pereira y Larry, la única manera de tenerlos era mantener esa estructura”.

La ausencia de gol de Leonardo Castro

Sin embargo, su técnico salió en su defensa ante las críticas: “Está haciendo un buen trabajo, el buen delantero no es solo que el mete goles, el año pasado fuimos el segundo equipo con más goles y él no fue el goleador, yo se lo dije a él cuando llegó, quiero a un jugador que me ayude a ganar los partidos cuando no haga gol”.