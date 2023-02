Alcalde de Ibagué rechazó el hecho ocurrido en el Manuel Murillo Toro y le dejó un mensaje a Daniel Cataño

Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué, se refirió a los sucesos ocurridos el 12 de febrero, rechazando los actos de violencia ocasionados por el fanático del Deportes Tolima y las provocaciones de Daniel Cataño, jugador atacado.

Frente a lo ocurrido en el estadio Manuel Murillo Toro, Hurtado rechazó profundamente la actitud de Alejandro Montealegre, indicando que él no representa a los tolimenses, fanáticos y al club. Además, señaló que tampoco acepta las provocaciones del jugador de Daniel Cataño. “El fútbol debe vivirse en paz, armonía y en familia”, manifestó.

Cabe señalar que la Alcaldía de Ibagué informó que desde horas de la mañana del 13 de febrero, las autoridades de la Administración Municipal empezaron a llevar a cabo el respectivo proceso disciplinario contra Montenegro, con el fin de imponer las sanciones correspondientes.

“De este modo, el aficionado podría recibir una multa de 20 a 100 SMLMV (salarios mínimos legales mensuales vigentes), como también la prohibición de ingreso a escenarios deportivos, hasta por cinco años”, puntualizó la entidad al citar que efectúan esto bajo la normatividad plasmada en el Decreto 079 de 2012. Es decir, la sanción económica podrá estar entre 23.200.000 y 116.000.000 de pesos.

Frente a lo ocurrido en el estadio Manuel Murillo Toro, rechazamos profundamente la actitud del hincha de @cdtolima, él NO representa a los tolimenses; asimismo, las provocaciones del jugador de @MillosFCoficial Daniel Cataño. El fútbol debe vivirse en paz, armonía y en familia. — Andrés Hurtado 🇱🇹 (@AndresHurtadoL) February 12, 2023

Aurelio Reyes, director de la Justicia Municipal, afirmó en un comunicado que: “En aplicación al Decreto 079 de 2012, compilado en el Decreto 1088 de 2015, se le inició un proceso administrativo, a fin de establecer las sanciones que den lugar a la invasión del terreno de juego y la agresión física”.

Alejandro Montenegro y las autoridades. - Foto: Alcaldía de Ibagué

Por otro lado, en redes sociales se conoció un video publicado por El Rincón Vinotinto en el que el responsable del hecho salió a pedir perdón ante la opinión pública sobre lo ocurrido. Montenegro afirmó: “Me presento ante a ustedes a pedir disculpas. Me dejé llevar por las emociones que se viven en un partido de fútbol. Son emociones que no son correctas; porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia. Tenemos que llevar la fiesta en paz. Hago un llamado a los hinchas y jugadores que las provocaciones de un lado o del otro terminan de mala manera”. Además, manifestó que un error cometido por él no debe ser motivo para no disputarse un partido.

⚠️ #ATENCIÓN



Alejandro Montenegro, hincha de DEPORTES TOLIMA que agredió al jugador de Millonarios (@MillosFCoficial), Daniel Cataño (@danielcatano20), presentó disculpas por su proceder. Sería sancionado con 20 salarios mensuales y tres años de sanción sin ir a los estadios. pic.twitter.com/gn4fulDLzj — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) February 13, 2023

Alejandro Montenegro, agresor de Daniel Cataño en el partido Millonarios vs. Tolima. - Foto: Captura de pantalla Win Sports

La situación ocurrió a pocos minutos del pitazo inicial del partido entre Deportes Tolima y Millonarios por la fecha cuatro de la Liga BetPlay 2023. En el cuadro bogotano estaba en el once ideal el volante Daniel Cataño, quien había jugado en el pasado en el equipo tolimense. A la espera de inicio del partido, Montenegro salió de la tribuna oriental para entrar a la cancha y propinarle un golpe en la espalda al jugador.

Ocho meses antes, en el marco de la final del primer semestre de 2022, Cataño aún jugaba para el Tolima. Para el partido de ida, su rival Atlético Nacional los había vencido por tres goles en Medellín. Sin embargo, en el segundo partido, esta vez en el estadio Manuel Murillo Toro, los pijaos igualaron la serie. Cuando todo parecía indicar una remontada, el árbitro le concede un disparo desde el punto penal al Tolima.

Ese gol hubiese servido para que los tolimenses se adelantaran en el marcador y consiguieran ser los campeones. Cataño se dispuso a patear el penal, pero el guardameta Kevin Mier lo atajó y, cuando el volante quiso marcar gol luego del rebote del arquero, terminó impactando sus botines contra el cuerpo de Mier, por lo cual el árbitro lo expulsó, aplicándole la tarjeta roja. Este incidente bajó el ímpetu de los locales, haciendo que Nacional marcara el descuento y se llevara la estrella.

Daniel Cataño disputando la final de la Liga BetPlay 2022 I. - Foto: DIMAYOR

Desde ese momento, la hinchada del Tolima empezó a ser recelosa con Cataño, culpándolo de ser el responsable de perder la final. A los pocos días del hecho, el volante fue traspasado a Millonarios, pero durante su estadía en el cuadro bogotano ha tenido más de un roce con fanáticos de su anterior club en redes sociales.

El partido del 12 de febrero iba a ser la segunda vez que Cataño volviera al Manuel Murillo Toro. Sin embargo, el partido se vio opacado por esta situación. Por su parte, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) recriminó el hecho e hizo un llamado a disfrutar el fútbol en paz. Empero, aún está a la espera de la decisión final para el encuentro, sea que se aplace o que un club gane los puntos por decisión administrativa.