“Me dejé llevar por las emociones”: hincha del Tolima se disculpó por atacar a Daniel Cataño; quiso que el partido se jugara

La fecha 4 de la Liga BetPlay I-2023 se vio empañada por un nuevo acto de violencia por parte de un hincha, quien sin medir consecuencias atacó fuertemente a Daniel Cataño en el estadio Manuel Murillo Toro. Los asistentes al recinto deportivo no pudieron disfrutar del partido entre Deportes Tolima y Millonarios porque este se suspendió.

Aún no sonaba el pitazo inicial por parte de Wilmar Roldán, cuando de repente un aficionado ingresó a la cancha para propinarle un golpe al volante de 31 años. El agresor, identificado como Alejandro Montenegro, salió corriendo desde casi la mitad de la cancha para resguardarse, sin tener en cuenta que el estado físico del futbolista era mejor y no le fue difícil alcanzarlo.

Cataño respondió con un golpe y lo hizo caer, mientras sus compañeros intentaban calmarlo para que fuera la policía la que se hiciera cargo del mal llamado aficionado.

Después de todo el alboroto, las autoridades escoltaron a esa persona para sacarlo del estadio y llevarlo a la sede de la Fiscalía de Ibagué, donde se conoció que pasó la noche en el calabozo.

Alejandro Montenegro tras las rejas luego de atacar a Daniel Cataño. - Foto: Captura de pantalla//Captura de pantalla transmisión Win Sports.

En medio del nerviosismo, aún faltaba que se tomara la decisión sobre si el partido debía o no continuar. El árbitro Wilmar Roldán, quien había expulsado a Daniel Cataño por su reacción, dejó claro que quería que el juego se llevara a cabo sin importar el malestar de Millonarios por lo sucedido.

Así como el colegiado, el hincha capturado también quería que el partido en la capital del Tolima se disputara sin importar las consecuencias. Así lo hizo saber este lunes Alejandro Montenegro, quien apareció en un video pidiendo disculpas por lo sucedido sin siquiera mencionar al jugador de Millonarios en su discurso.

“Muy buenas tardes a la opinión pública, a la policía nacional, a la hinchada del Deportes Tolima y a los hinchas que viajaron desde Bogotá para acompañar a los equipos los Millonarios”, inició diciendo Montenegro mientras pedía perdón por lo ocurrido con Daniel Cataño.

Cataño ya había sido recibido con insultos en las horas previas al encuentro. - Foto: Twitter @MillosFCOficial

“Me presento ante ustedes a pedir disculpas. De pronto me dejé llevar por las emociones que se viven en un estadio de fútbol”, agregó en un video que se conoció en las redes sociales, en el que manifestó que el partido entre Tolima y Millonarios no se debió suspender.

Para el hincha del conjunto pijao, las emociones que sintió en ese momento “no son correctas porque no” se puede “permitir que el fútbol se vuelva violencia”. “Tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz”, aseguró.

Además, hizo “un llamado, tanto a jugadores, a entender que las provocaciones de una parte y de la otra terminan de mala manera y dañan lo que es un deporte en el asisten niños, personas mayores”. Esto se puede entender como un mensaje directo a Cataño, quien habría hecho algunas señales contra la afición.

Daniel Cataño en el túnel de vestuarios después de ser agredido por un hincha del Tolima. - Foto: Captura Dimayor

“Las consecuencias porque siempre hubo un dispositivo de seguridad. Yo creo que un error mío no podía parar el partido, más cuando la policía estaba dispuesta a garantizar todo el tema de seguridad para que el partido se jugará. Esas son las consecuencias de los malos actos”, finalizó.

Aún no hay pronunciamiento por parte de la Dimayor, máxima entidad del fútbol colombiano que deberá tomar cartas en el asunto e imponer varias sanciones y multas económicas. Un tema importante será la expulsión de Daniel Cataño, quien vio la tarjeta roja por responder de manera violenta, según no entendido por el árbitro Wilmar Roldán al ceñirse al reglamento.