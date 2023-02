Macalister Silva hizo una gran reflexión después del incidente con Cataño: “tenemos que sentar un precedente”

Una vez más, el fútbol colombiano se vio empañado por el actuar de la hinchada. El domingo no se pudo llevar a cabo el partido entre Deportes Tolima y Millonarios porque un aficionado del equipo local ingresó al campo de juego del estadio Manuel Murillo Toro para agredir a un jugador.

Desde que llegó a Ibagué, Daniel Cataño fue recibido con insultos y muestras de odio por su pasado en el conjunto pijao, pues los hinchas lo culpan de la derrota ante Atlético Nacional en la final del Torneo Apertura 2022, cuando en la vuelta como local desperdició un penalti y vio la tarjeta roja.

Su relación con la hinchada del Tolima no terminó nada bien y por eso encontró una nueva oportunidad en el Millonarios del técnico Alberto Gamero. Lastimosamente, su reencuentro con la afición vinotinto y otro no fue el mejor, hasta el punto de protagonizar la imagen de la fecha 4 en la Liga BetPlay I-2023.

Aún no sonaba el pitazo inicial por parte de Wilmar Roldán, cuando de repente un aficionado ingresó a la cancha para propinarle un golpe al volante de 31 años. El agresor, identificado como Alejandro Montenegro, salió corriendo desde casi la mitad de la cancha para resguardarse, sin tener en cuenta que el estado físico del futbolista era mejor y no le fue difícil alcanzarlo.

Cataño respondió con un golpe y lo hizo caer, mientras sus compañeros intentaban calmarlo para que fuera la policía la que se hiciera cargo del mal llamado aficionado.

Después de todo el alboroto, las autoridades escoltaron a esa persona para sacarlo del estadio y llevarlo a la sede de la Fiscalía de Ibagué, donde se conoció que pasó la noche en el calabozo.

En medio del nerviosismo, aún faltaba que se tomara la decisión sobre si el partido debía o no continuar. El árbitro Wilmar Roldán, quien había expulsado a Daniel Cataño por su reacción, dejó claro que quería que el juego se llevara a cabo sin importar el malestar de Millonarios por lo sucedido.

“Yo sé que no es un momento tranquilo, pero debemos tomar una decisión tranquila. Hay no sé, 20.000 o 25.000 hinchas. Solamente uno entró. Ya por eso pregunté y revisamos las imágenes de cómo entró él. No entró con un arma cortopunzante ni nada de eso”, dijo el juez central en el debate, que quedó registrado en la transmisión de Win Sports.

En ese mismo diálogo, en el que las partes involucradas buscaban una solución, David Macalister Silva dejó una gran reflexión con ánimo de “sentar un precedente” en el fútbol profesional colombiano.

“No se trata de que sea Cataño, de que sea el que sea, se trata de que esto es el fútbol que nos corresponde a todos. Y nuestra seguridad, de cuerpo técnico, de jueces, de jugadores, está por encima de cualquier cosa”, inició diciendo en su intervención.

La postura era clara, como jugador no quería que el partido se desarrollará en esas condiciones: “yo creo que nosotros tenemos que sentar un precedente para que nosotros eduquemos como sociedad y entendamos como sociedad que nos tenemos que cuidar los unos a los otros”, agregó el capitán de Millonarios.

“Para nosotros la integridad de nuestro compañero es número uno, dos la integridad de nuestros colegas del fútbol, está por encima de cualquier cosa. Es lo que nosotros pensamos. Esto es un tema de solidaridad, de colegaje”, finalizó.

Al final, después de mucho debatir, hasta con los comisarios de la Dimayor, Wilmar Roldán notificó de manera oficial que el partido quedaba suspendido. Antes de conocerse esa decisión, los jugadores de Millonarios ya habían ingresado al camerino del estadio Manuel Murillo Toro, recinto deportivo en el que fueron agredidos cuando se encontraban en el bus.

De momento no se conoce un pronunciamiento oficial de la Dimayor sobre lo que podría pasar con el partido por la fecha 4 de la Liga BetPlay, así como las sanciones que se podrían presentar.