“Me duele el alma”, esposa de Daniel Cataño y su sentido mensaje por la agresión a su pareja

El golpe que recibió Daniel Cataño de parte de un hincha, que el jugador respondió, fue un golpe al fútbol profesional colombiano, que cada vez está más violento.

Millonarios abandonó el Manuel Murillo Toro en medio de piedras, una de ellas la que impactó la humanidad de Juan Pablo Vargas.

Daniel Cataño, jugador de Millonarios, fue agredido por un hincha del Tolima. - Foto: captura Win Sports

El hecho causó reacciones de todo tipo. Millonarios sacó un comunicado oficial.

“Millonarios FC informa que una vez concluidos los actos protocolarios y cuando el partido estaba a punto de inciarse, un asistente al estadio Manuel Murillo Toro invadió el campo de juego y agredió al jugador Daniel Cataño. Ante esta situación y considerando los riesgos inherentes para el espectáculo y la dificultad de garantizar la seguridad de los jugadores, se decidió que no era prudente comprometer su integridad”, indicaron en una misiva.

David Macalister Silva - Foto: Captura de pantalla YouTube Dimayor

El capitán azul, Mackalister Silva, también se pronunció.

“Nosotros tenemos que sentar un precedente para que nos eduquemos como sociedad y entendamos que nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Para nosotros, la integridad de nuestro compañero y de nuestros colegas está por encima de cualquier cosa, es lo que pensamos”, dijo el experimentado futbolista y agregó.

“Acá hay algo que hay que tener claro: no se trata de que sea Cataño, se trata de que esto es el fútbol que nos corresponde a todos; nuestra seguridad, de cuerpo técnico, de jueces, de jugadores, está por encima de cualquier cosa”, sentenció el volante bogotano.

Por su parte, el presidente del Deportes Tolima fue criticado por no mostrarse solidario con los hechos ocurridos.

“Hay dos hechos que son absolutamente reprochables. No puedo hablar mucho más de lo que pasó con el hincha, que se sale de nuestro control y que tendrá que ser judicializado. Pero hay otro hecho que es impresentable y que sí está bajó el control de los equipos y es que el equipo se retire de la cancha, eso no tiene presentación. Es un boicot al juego, un boicot el deporte”, dijo César Camargo, presidente de la institución vinotinto y oro.

Incluso, Wilmar Roldán habló al respecto en el terreno de juego mientras se decidía si continuar o no el partido. Su posición ha causado indignación y críticas.

“Yo sé que no es un momento tranquilo, pero debemos tomar una decisión tranquila. Hay, no sé, 20.000 o 25.000 hinchas. Solamente uno entró. Ya por eso pregunté y revisamos las imágenes de cómo entró él. No entró con un arma cortopunzante ni nada de eso”, dijo el juez central del encuentro.

El agresor de Daniel Cataño fue aplaudido por la hinchada del Deportes Tolima Foto: Captura Twitter @azzurromillos - Foto: Captura Twitter @azzurromillos

En las últimas horas, Jessica Aristizábal, abogada, esposa de Daniel Cataño y mamá de Antonia, se pronunció en redes sociales.

”Increíble que pasen estas cosas en el fútbol colombiano, me duele el alma ver estos actos, la falta de Dios en los corazones de estas personas que solo guardan odio y rencor. Arriba hay un Dios que todo lo ve y pelea por sus hijos, de la justicia solo se encarga él”, publicó la esposa de Cataño en instagram y agregó.

“Te amamos con el corazón, eres nuestro orgullo siempre”, dice la mujer.