Daniel Cataño: Presidente del Tolima se ‘calienta’ con futbolistas de Millonarios por no jugar: “No tiene presentación”

El presidente del Tolima, César Camargo, arremetió contra los jugadores de Millonarios por no jugar el partido programado este 12 de febrero en el Estadio Manuel Murillo Toro, en rechazo de la acción de un hincha del ‘vinotinto y oro’, que le pegó al futbolista Daniel Cataño.

“Hay dos hechos que son absolutamente reprochables. No puedo hablar mucho más de lo que pasó con el hincha, que se sale de nuestro control y que tendrá que ser judicializado. Pero hay otro hecho que es impresentable y que sí está bajó el control de los equipos y es que el equipo se retire de la cancha, eso no tiene presentación. Es un boicot al juego, un boicot el deporte”, expresó el dirigente.

Ante la pregunta de un periodista de Win Sports acerca de si creía que el partido finalmente se iba a jugar, el presidente del Deportes Tolima mostró su enfado: “La verdad es que ya hay un hecho que sucedió, hay un equipo que se retiró. Eso es un hecho inocultable. Estoy triste, no debería terminar en esto. Lamentamos mucho lo que pasó, estamos en contra”.

César Camargo además hizo alusión a una supuesta provocación de Daniel Cataño a los hinchas un día antes del compromiso, en la llegada de Millonarios a Ibagué. El exjugador del equipo Pijao le respondió a unos jugadores que lo insultaron enviándoles besos, según el portal El rincón del vinotinto y oro.

“Estamos en contra de la provocación que hubo ayer de parte del jugador, eso no es fútbol, eso no es el deporte. Estamos en contra de lo que sucedió acá. Son hechos que se nos salen de nuestro control (...). Es una fiesta que no se puede empañar por eso, pero yo creo que los equipos de fútbol somos llamados a promover el deporte, no destruirlo guardándonos en el camerino.

Noticia en desarrollo...