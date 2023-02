Este es el hincha de Tolima que agredió a Daniel Cataño, futbolista Millonarios, y salió aplaudido del estadio

Minutos después de que un hincha golpeara a Daniel Cataño, futbolista de Millonarios, en el Estadio Manuel Murillo Toro, donde el equipo de la capital colombiana visitaba al Deportes Tolima, algunos seguidores del conjunto albiazul revelaron la identidad del agresor.

Al parecer, el seguidor del conjunto Pijao se llama Alejandro Montenegro, como lo identificaron algunos usuarios en redes sociales.

“Alejandro Montenegro se llama el “hincha” del Tolima que agredió a Daniel Cataño. Es hora de empezar a castigar drásticamente este tipo de actos, para que no se repita lo de ayer en Tolú (1 muerto y decenas de heridos). Que nunca más pueda ingresar a un estadio en Colombia”, publicó una usuaria en Twitter.

Alejandro Montenegro se llama el "hincha" del Tolima que agredió a Daniel Cataño. Es hora de empezar a castigar drásticamente este tipo de actos, para que no se repita lo de ayer en Tolú (1 muerto y decenas de heridos)



Que nunca más pueda ingresar a un estadio en Colombia.

Cuentas en Twitter de fanáticos del conjunto Embajador, como @HinchasdeMillos, hicieron eco de la identidad del agresor de Daniel Cataño, exjugador del Tolima.

Al parecer, la agresión se dio en represalia por la respuesta de Cataño a algunos hinchas del equipo vinotinto y oro el pasado 11 de enero, cuando Millonarios arribó a la capital de Ibagué para preparar el partido de este domingo.

Daniel Cataño, jugador de Millonarios, enviando besos a hinchas del Tolima. - Foto: Prensa Millonarios Oficial - @AndemosH

Cataño envió un beso a quienes le gritaron: “Cataño hijue...” con un beso, hecho que generó rechazo en la hinchada y que habría llevado a Alejandro Montenegro, militante de la barra Revolución Vinotinto Sur, a agredirlo en el estadio. A continuación, el momento.

Daniel Cataño tambien es muy tonto el no cuando llego a la ciudad no debió contestar a lo que los hinchas del Tolima le decian, ahi ofendio mas a la gente

De hecho, el presidente del Tolima, César Camargo, se refirió a la situación: “Estamos en contra de la provocación que hubo ayer de parte del jugador, eso no es fútbol, eso no es el deporte. Estamos en contra de lo que sucedió acá. Son hechos que se nos salen de nuestro control (...). Es una fiesta que no se puede empañar por eso, pero yo creo que los equipos de fútbol somos llamados a promover el deporte, no destruirlo guardándonos en el camerino”.

Daniel Cataño llegó de Tolima a Millonarios en el segundo semestre de 2022. - Foto: Dimayor

Camargo además reprochó que los jugadores de Millonarios hayan optado por irse a los camerinos tras la agresión a Cataño: “La verdad es que ya hay un hecho que sucedió, hay un equipo que se retiró. Eso es un hecho inocultable. Estoy triste, no debería terminar en esto. Lamentamos mucho lo que pasó, estamos en contra”.

Valga recordar que la agresión contra Daniel Cataño se registró segundos antes del compromiso. Al parecer, los hinchas de Tolima lo insultaron, por lo que él se tomó las orejas, quizá para enviar un mensaje de que no importaba, y justo en ese instante, alguien bajó de las gradas para pegarle.

Este video desde oriental del Manuel Murillo Toro de Ibagué confirma que no había garantías: terrible operativo de seguridad para el juego Tolima vs Millonarios. Solo 1 policía ingresó tras la agresión a Daniel Cataño.

Cómo hincha del Tolima debo decir que la actitud de éste hincha del Vino Tinto y Oro es impresentable. Este tipo de actitudes no nos representa, independiente de la animadversión que despierta en la afición Tolimense El jugador Daniel Cataño. No se justifica la agresión.

Una vez Cataño fue agredido, salió corriendo detrás del hincha para golpearlo, razón por la que el árbitro del compromiso, Wilmar Roldán, lo expulsó, hecho que generó todavía más indignación en los jugadores de Millonarios, aunque el juez central luego les explicó que es lo que ordena el reglamento.

Apoyo total a Daniel Cataño, lo que le faltó fue darle más duro al gordo hp eseee.

Algunas reacciones

Entre quienes reaccionaron a lo ocurrido sobresalió el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, con un mensaje en Twitter: “Frente a lo ocurrido en el estadio Manuel Murillo Toro, rechazamos profundamente la actitud del hincha de Tolima, él NO representa a los tolimenses; asimismo, las provocaciones del jugador de Daniel Cataño. El fútbol debe vivirse en paz, armonía y en familia”.

Daniel Cataño es pieza clave en el mediocampo de Millonarios, junto con Mackalister Silva. Foto: Dimayor. - Foto: Foto: Dimayor.

También se pronunció el futbolista Juan Fernando Quintero, que esta temporada está vistiendo la camiseta del Junior de Barranquilla. El ‘10′ realizó el siguiente trino: ¡Qué triste! Dani, fuerza amigo y estoy con vos. Somos más que futbolistas !! somos seres humanos y merecemos respeto”.

Que triste !! Dani fuerza amigo y estoy con vos. somos más que futbolistas !! somos seres humanos y merecemos respeto

Se unió a la ola de indignación la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro). “Rechazamos categóricamente la agresión contra nuestro compañero Daniel Cataño en el estadio Murillo Toro y apoyamos a los futbolistas de Millonarios en su decisión de no jugar el partido contra Tolima hasta que se den las garantías de seguridad”, manifestó en un corto comunicado.