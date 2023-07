América de Cali se encontró con sorpresa en los exámenes médicos de Edwin Cardona, así le fue

El pasado miércoles 12 de julio, América de Cali dio un golpe certero en el mercado de fichajes con la contratación estelar de Edwin Cardona. El volante, que no tenía mucha acción en su último club, Racing de Avellaneda, llegó a un acuerdo con el club escarlata y jugará el segundo semestre vestido de rojo.

Aunque aún no lo han presentado de manera oficial, desde América ya aseguraron que el jugador presentó exámenes médicos y se puso los colores del equipo. “Edwin Cardona se encuentra en la Sede Deportiva Cascajal para realizar los exámenes médicos que lo vincularían a América de Cali” .

“La verdad a mí personalmente me sorprendió mucho el estado en el que llegó Edwin. Muchas personas, y seguramente nosotros también, teníamos la percepción que no estaba en buena forma física porque no tenía continuidad. Desde ayer (miércoles) venimos haciéndoles los exámenes médicos y nos encontramos con una gran sorpresa, está muy bien”, dijo en charla con Antena 2.