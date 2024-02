América de Cali tuvo grave ataque en su sede; pidió “el apoyo urgente de bomberos y ambulancia”

Además de las personas del club, todo parece indicar por lo dicho por Gómez a este medio, que en el lugar de los hechos también hacía presencia el club femenino de Estados Unidos, NJ/NY Gotham FC, quien estaría haciendo uso de las instalaciones en la preparación para The Women’s Cup.

Afición: Lanzamiento The Women´s Cup torneo internacional de fútbol femenino que se realizará en Cali del 27 de febrero al 1 de marzo del 2024. Fotos: José L Guzmán. El País, feb 13-24

Días difíciles para América

América de Cali empató 1-1 contra Envigado en el estadio Polideportivo Sur, partido válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay. El árbitro central fue Edwin Ferney Trujillo Castro, quien no tuvo su mejor tarde y dejó varias polémicas que, principalmente, perjudicaron al equipo de la capital del Valle del Cauca, por lo que las críticas no se han hecho esperar.

La primera polémica llegó por una falta dentro del área que cometió Felipe Jaramillo sobre el jugador Yohan Garcés, la acción fue omitida por el juez central y desde el VAR ni siquiera la revisaron. La siguiente encrucijada fue por un claro manotazo de Jeison Palacios en la cara a William Hurtado, una agresión que debía ser claramente roja, pero que, nuevamente, el árbitro no pitó y el VAR no lo llamó.

La última polémica se presentó en el minuto 87 y terminó por amargar a los escarlatas que ganaban 1 a 0. El VAR llamó a Trujillo para que revisara una acción en el área del América después de un cobro de Envigado. El juez central no dudó y lo sancionó como penalti, pese a que no parecía falta. El equipo antioqueño anotó desde los 12 pasos y empató el partido, que terminó en tablas.

“Increíble lo que pasó hoy en Envigado, primero nos niegan un penal clarísimo, y luego en los últimos minutos del partido se inventaron un penal para negarnos el triunfo, árbitro central y los del VAR culpables, estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías”, escribió en su cuenta de X.

“Hoy nos atracaron en el estadio. Nos negaron un penalti y luego nos cobran uno que no es, en Envigado nos atracaron. Primero nos cobran un penalti que no es y luego nos pitan uno que no existe”, aseveró.