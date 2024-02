Tulio Gómez explotó por polémico arbitraje entre América y Envigado: “Nos atracaron”; anunció acciones contra el juez y VAR

América de Cali empató 1 a 1 contra Envigado en el estadio Polideportivo Sur, partido válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay. El árbitro central fue Edwin Ferney Trujillo Castro, quien no tuvo su mejor tarde y dejó varias polémicas que, principalmente, perjudicaron al equipo de la capital del Valle del Cauca, por lo que las críticas no se han hecho esperar.

La primera polémica llegó por una falta dentro del área que cometió Felipe Jaramillo sobre el jugador Yohan Garcés, la acción fue omitida por el juez central y desde el VAR ni siquiera la revisaron. La siguiente encrucijada fue por un claro manotazo de Jeison Palacios en la cara a William Hurtado, una agresión que debía ser claramente roja, pero que, nuevamente, el árbitro no pitó y el VAR no lo llamó.

Los escarlatas no se fueron conformes con el arbitraje. | Foto: Colprensa

La última polémica se presentó en el minuto 87 y terminó por amargar a los escarlatas que ganaban 1 a 0. El VAR llamó a Trujillo para que revisara una acción en el área del América después de un cobro de Envigado. El juez central no dudó y lo sancionó como penalti, pese a que no parecía falta. El equipo antioqueño anotó desde los 12 pasos y empató el partido, que terminó en tablas.

La despachada de Tulio Gómez

Tulio Gómez, dueño del América, no se guardó nada y se despachó duramente por el arbitraje que terminó perjudicando a su equipo. A través de redes sociales, el dirigente deportivo aseguró que los árbitros de hoy no le brindaron garantías a los ‘Diablos Rojos’ y no deberían de volver a pitarles.