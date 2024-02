Grave denuncia de acoso sexual contra exentrenador de bolos antioqueño; los relatos de las presuntas víctimas son aterradores

“¿Te gustan las fotos hot? ¿Quieres visitarme en el hotel? Salimos a comer, tomar algo y después nos arrunchamos”, son algunas de las palabras que se leen en la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por acoso sexual que puso la mamá de una niña de 16 años y deportista de bolos contra Santiago Mejía Agudelo de 41 años de edad, exentrenador de la Liga de antioqueña de esta disciplina y quién tenía afiliación en la federación nacional.

La conversación inició con preguntas de la edad y de los entrenamientos en el deporte que tenían en común. Sin embargo, mientras más interactuaban, Santiago más subía de tono.

“Me pareces muy linda. ¿Cómo te parezco yo? A ver dime. ¿Bebé, te gustan las foticos? Yo te puedo mandar algunas mías. Yo te doy, tú me das y las borramos obviamente”, se lee en algunos de los chats.

La niña relata que decidió contarle a uno de sus amigos lo sucedido, quien le sugiere seguirle el juego a Santiago para ver hasta donde podía llegar.

Con la inmadurez propia de su edad y sin medir las consecuencias de sus actos, la joven le mandó una foto que bajó de internet convencida que quedaría satisfecho y no molestaría más, según indica. Sin embargo, eso motivó a que Santiago siguiera en contacto. “Me preguntaba todo el tiempo a los torneos a los que iba a ir y un día coincidimos. Yo estaba jugando y normalmente lo hacemos en falda o en short, el tipo me miraba de arriba a abajo y hacía gestos con su boca como saboreándose. Supermorboso”, declara.

Desde ese momento la menor de edad entendió que no podía estar sola en los torneos en los que competía. “Nos quedábamos en el mismo complejo. Un día vi cómo se detuvo en la habitación de mi cuarto, pero cuando escuchó más voces no hizo nada. Si hubiera estado sola, no sé qué hubiera pasado”, señala.

Además de eso relata que Santiago la invitaba a darse besos en el hotel, en el carro, a masturbarse en videollamada y que se refería a ellos como “nosotros”.

“No fue una relación consentida. Estoy con ayuda sicológica, no me gusta recordar esto, estuve a punto de retirarme de bolos, no me sentía segura. No estaba disfrutando lo que realmente me gusta hacer”, confesó entre lágrimas y recalca que intentó ponerle freno recordándole que era un hombre casado y con una pequeña hija.

La denuncia con el detalle de los hechos fue remitida a Bienestar familiar, Medicina Legal y la Policía Nacional. La joven tiene medida de protección.

Dentro de la denuncia penal que hay en la Fiscalía, se hicieron parte 5 víctimas más que fueron acosadas desde el 2014, es decir, según las pruebas de las familias aportadas al ente judicial, son más de 10 años de acoso de parte de Santiago Mejía. Las víctimas tienen miedo a revelar sus nombres porque no quieren ser vetadas.

Insaciable

SEMANA conoció esos testimonios en voz de las propias víctimas, madres de familia y hasta testigos. Uno de los hechos más graves se dio en el año 2019 en un campamento de preparación de la selección Antioquia de Bolos en Estados Unidos, teniendo como objetivo los Juegos Nacionales.

Según relata otra víctima, para ese viaje Santiago se postuló como su representante para poder salir del país como la menor de edad. “No me dejaba estar con las personas del equipo, de hecho cambió el puesto del avión y nos tocó lejos de los compañeros. Me ponía la mano en la pierna, subía a la entrepierna, me abrazaba. Yo tenía 14 años y no sabía qué hacer. Fueron 6 horas de vuelo”, indica en su testimonio a SEMANA.

“Me decía que gracias a él yo estaba en Juegos Nacionales. Me manipulaba. Buscaba que le pagara de otra forma por el supuesto favor de ir a la competencia”, puntualiza.

El acoso de este entrenador, que además es sicólogo, se materializó en un momento de distracción del equipo. Mediante una fiesta en la piscina y con la mayoría de sus compañeros tomados, Santiago se pasó con ella.

“Yo estaba en la piscina con una amiga y cuando me quise salir, Santiago acerca su parte delantera a mi parte trasera. Con una de sus manos me agarra del cuello y con la otra me tocaba los senos, la cadera, el abdomen, me daba besos en el cuello y tocó mis partes íntimas por encima del vestido de baño”, recuerda asqueada indicando que ella intentó evitarlo empujándolo y manifestándole que no le gustaba lo que estaba pasando. Una de sus compañeras se la llevó de allí. El resto permanecieron inmóviles.

Una de las testigos en la denuncia contó que pudo leer el chat de una de las víctimas en el que Santiago le decía: “Te ves hermosa, has crecido mucho, ya no eres una niña”. Incluso, envió una copia de una conversación en la que intentó hacer exactamente lo mismo con ella.

El factor común en Santiago Mejía, al parecer, es entablar conversaciones con menores de edad, elogiarlas por su apariencia física, preguntarles qué opinan de él y pedirles no contar nada de sus interacciones a los papás.

“En mi caso no le di pie. De hecho, le mostré a mi mamá y ella le respondió. Después me pidió plata por entrenarme, lo que es ilegal. Tal vez por no darle bola en nada, me vetó, no mostró interés en enseñarme”, declaró otra joven.

Otra mamá de otra víctima que da fe de ese modus operandi, dice en SEMANA que cuando su hija expresó lo incómoda que se sentía con la forma de ser de su entrenador, él las culpaba diciéndoles que ellas malinterpretaban la situación.

Santiago, según declara esta madre, traspasó las barreras de la relación entrenador y alumna. En algún momento su hija le confesó que Mejía le preguntaba si ya tenía vida sexual activa.

“Le preguntaba por su parte íntima con detalles morbosos, incluso un día le preguntó si le gustaba el sexo oral”, puntualiza la mamá y agrega que su hija necesitó de ayuda profesional.

“Está en tratamiento con una sicóloga en violencia de género”, y aclara que incluso en esas citas, están tratando de identificar si hubo algo más que acoso.

La mamá de esta deportista envió una carta a la Liga Antioqueña expresando su inconformidad con la forma de actuar de Mejía, dicen que aunque les respondieron la misiva, se sientes abandonados.

Incluso, agrega en su declaración esta madre que Santiago Mejía y su papá después de dicha queja, han intentado reunirse con su familia para “aclarar” lo sucedido.

¿Qué dice el señalado y las entidades oficiales?

SEMANA se comunicó con Santiago Mejía, presunto acosador, quien respondió a las acusaciones mediante llamada telefónica y después no autorizó a hacer públicas sus declaraciones. Incluso aseguró que contactaría a este medio con su abogado y al cierre de este artículo, ese enlace no se dio.

“No autorizo publicación alguna, además hay una menor de edad en el tema, la cual hay que respetar su derecho a la intimidad y mi derecho a la intimidad y buen nombre”, se lee en el chat con la periodista.

Las denunciantes aseguran que se han sentido solas y poco apoyadas, en especial de la Liga Antioqueña. “En una reunión un día el presidente dijo: “si a mí me toca llevarle el almuerzo a la cárcel se lo llevo porque él es mi amigo, porque nada se le puede decir a las mujeres porque se sienten acosadas”, dijeron dos personas a SEMANA.

“No tenemos nada más que decir. Solo esperar que la justicia se pronuncie y recordar que de acuerdo con nuestra constitución, toda persona tiene derecho a su presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, señala el dirigente.

La resolución en mención, la emitió la Federación y decía que se “suspendía para todos los efectos, la Activación del registro del Señor Santiago Mejía Agudelo, en la Ficha Única Nacional FUN de la Federación Colombiana de Bowling FEDECOBOL.”, indica el documento.

“La decisión rotunda no la tomó ni la Liga, ni el instituto departamental. El abogado jurídico de Indeportes, presionaron a Santiago para que pidiera liquidación del contrato. En primera instancia Mejía dijo que no, pero cuando entendió que era grave accedió. Lo hicieron en diciembre cuando ya se estaba acabando. Eso es un adefesio. A mí me parece que les faltó, dejaron muy mal mensaje con respecto a la obligación de proteger a un menor argumentado en el deporte seguro. Si no sacamos esa resolución no hace nada y eso que la madre de la presunta victima ya había mandado una queja a Indeportes”, indica Cecilio Falcón, presidente de la Federación Colombiana de Bowling.

SEMANA tiene las cartas de las mamás en las que expresan su inconformidad por la nula restricción que tiene Santiago Mejía de ingresar a la bolera en Medellín en la que siguen entrenando menores de edad, piden mayor acompañamiento e incluso asesoría jurídica. La respuesta de la liga es que “no pueden bajo ninguna circunstancia prohibirle la entrada a la bolera”, por ser un escenario del INDER Medellín.

Una de las deportistas, radicó una solicitud de activación del protocolo precisamente ante el INDER. Desde la entidad regida por Eduardo Silva Meluk, aseguraron a SEMANA que ante las preocupaciones expresadas por parte de las mujeres que se sienten en peligro por las posibles situaciones de acoso sexual, Santiago no tiene ningún vínculo contractual con el INDER, que van a proceder con la activación de la ruta de atención por medio de la línea 123 Mujeres y que en caso de que las usuarias tengan una medida de protección, se solicitará acompañamiento de la Policía para, si es el caso, retirar al presunto acosador del escenario.

“En caso de que la víctima de presunto acoso sexual no tenga la medida, activaremos la ruta de atención y acompañamiento de violencia de género, ya que el INDER Medellín no puede retirar una persona sobre la cual recae una presunción de inocencia”, aclararon.

“Hoy no existe ninguna relación contractual entre el entrenador e Indeportes Antioquia”, puntualizan y agregan que la entidad dispuso un equipo para que adelantara diferentes acciones y acompañamiento a los presuntos afectados, que se activaron las rutas de atención previstas con diferentes profesionales. Que se creó el protocolo de atención y prevención de las Violencias Basadas en Género y que se planea un evento masivo con la comunidad deportiva para la socialización del protocolo y la promoción de las rutas de atención.