Policía de Bogotá toma drástica decisión con su jefe de prensa ante insólita respuesta en caso de periodista de CityTv víctima de acoso sexual

La reportera señaló que no han recibido lastimosamente el apoyo que esperaba por parte de las autoridades, además relató en sus redes sociales que: “El año pasado el señor me escribió en dos ocasiones. La primera vez me mandó un video mostrando su parte íntima, en la segunda ocasión abrió un grupo de WhatsApp conmigo y allí me enviaba textos obscenos. Esta vez, 18 de enero, me vuelve a enviar dos videos horribles”.