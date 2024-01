Primero fue en Noticias Caracol y ahora en CityTv: tres periodistas denuncian que un mismo hombre las acosa sexualmente con mensajes aberrantes

La denuncia de las periodistas de CityTv

Cómo dio el acosador con sus números de Whastapp

Maldonado en su momento, como se ve en una de las publicaciones en su perfil, hizo un llamado a la Secretaría de la Mujer y a la Policía: “Regresó el acosador de WhatsApp, si mi memoria no falla, este mismo hombre acosó a mis compañeras del canal. Pero venga @secredistmujer @PoliciaBogota qué hacemos con este tipo de hombres? Enviar videos sexuales no es tipificado como un delito?”.

Es el mismo hombre que las acosa

“¡Tengo miedo! Me acaba de escribir el acosador siendo las 12 y 32 am del día 19 de enero. Me dice que tiene un problema grande con la cocaína y que por eso me manda estos vídeos pornográficos. Ya las autoridades me tomaron denuncia, pero aún no se logra su captura @FiscaliaCol”, dice en su publicación de X.