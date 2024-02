Antirrécord estremece el FPC: vergonzoso dato pone en el ojo del huracán la Liga Betplay

Una profunda crisis parece estar apoderándose del fútbol colombiano en el último tiempo. Si no son los escándalos arbitrales, las malas decisiones, o protestas de la hinchada, el juego y la poca calidad del mismo empieza a salir criticado dando muestras de un evidente retroceso.

Actualmente se viene jugando la fecha 8 y 9 del Torneo Apertura del 2024, entre esos partidos que pasaron durante el fin de semana, el Alianza FC vs. Independiente Medellín dejó un dato preocupante. Además de que el ‘poderoso’ cayó, la estadística publicada sobre el tiempo eficiente fue un dato negativo que quedará para la historia.

Desde 2021 cuando apareció la posibilidad de hacer públicos muchos datos del juego a través de Opta, se hizo más fácil que lo cuantitativo tuviese visibilidad. Hasta la fecha, jamás se había disputado un duelo con un porcentaje de juego tan bajo en cuanto al tiempo que rodó el balón.

Alianza FC y DIM marcó un récord negativo para la historia del FPC | Foto: Dimayor

Paolo Arenas fue el periodista que le dio visibilidad a la negativa estadística, apuntando a que en el juego celebrado en Valledupar donde el Medellín cayó por 2-0: “El balón rodó apenas en 41:06 minutos de 99:22 que se disputaron (41%). Promedio en esta Liga: 53:01″.

Esto denota la profunda mala racha que vive la liga colombiana, donde se suma que varios de los grandes clubes del país están de manera temporal fuera de las finales. Millonarios, Atlético Nacional, América e Independiente Medellín, ocupan lugares del 10 al 20 en la tabla de posiciones.

Medellín toca fondo

De forma inexplicable, el vigente subcampeón de FPC pasó de ser un equipo completamente constituido a no encontrar un rumbo fijo para salir de un preocupante situación. Actualmente, haber perdido cuatro de los ocho partidos disputados, donde solo tiene dos victorias y los restantes empates, lo muestra en el fondo de la tabla.

Alfredo Arias, entrenador de los ‘poderosos’ tras su caída más reciente habló del mal momento de los suyos: “La única manera para salir de esto es jugar mejor, cuando un equipo repite los patrones de ponerse en desventaja antes del minuto del minuto de juego y recibir un segundo gol antes de los 12 minutos, es difícil jugar bien después de eso”.

Alfredo Arias, técnico del DIM | Foto: colprensa

“A eso le sumamos que quedamos con uno menos y erramos un penal. Es difícil jugar mejor, porque jugar mejor no es solo cuando no tienes la pelota, sino justamente cuando no la tienes defender mejor”, dijo de manera específica sobre lo sucedido ante Alianza FC.

“Se sale de esto entrenando más, poniéndole más actitud, no rindiéndonos, yo soy el primero que no me voy a rendir, soy entrenador y antes fui jugador, estoy acostumbrado a esto de perder y al siguiente día tener que seguir adelante”, dijo consciente de que el nivel de sus dirigidos debe cambiar pronto.

Además, fue consciente de que hablar de su partida del club es un realidad absoluta: “Sería raro si no se hablara de mi continuidad con estos malos resultados, pero esto no depende de mi, nunca he renunciando a ninguna cosa en mi vida, no está conmigo pero no es mi decisión”.