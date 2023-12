Argentina, a un año del Mundial: así fueron los mejores momentos de la gesta y la histórica final

Ante Polonia, en el tercer partido de la fase de grupos, Argentina lució más suelto y consiguió otra victoria (2-0) más para subir a lo más alto del grupo C.

Argentina vs. Francia: el duelo final

La albiceleste se fue ganando el primer tiempo 2-0 y parecía sentenciar la historia de manera tranquila. No obstante, repitió la historia de lo que había pasado contra los neerlandeses y permitió que Kylian Mbappé se convirtiera en figura con dos tantos para mandar la final al tiempo extra.

“Amo jugar a la pelota, amo venir a la selección, me encanta este lugar y antes por todo eso no los disfrutaba como lo hago hoy. Ni en los mejores sueños me lo hubiera imaginado de esta manera, superó toda la expectativa. Sabía que podía ser una locura, pero fue mucho más de lo que esperaba”, dice Messi, enmarcando lo que significó para el mundo su triunfo en Qatar 2022.