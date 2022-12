“Argentina será campeona”: Pepe y unas explosivas declaraciones con dardo directo contra la Fifa

Portugal quedó eliminada en el duelo de octavos de final con Marruecos tras la anotación al minuto 42 de Youssef En-Nesyri.

La Fifa designó para este encuentro jueces argentinos. Facundo Tello, como central, acompañado de Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade.

Terminado el encuentro, uno de los referentes del equipo luso explotó contra los encargados de impartir justicia, pues según el defensa central, hubo un penalti que no se pitó contra Bruno Fernandes y además el árbitro contribuyó, según sus declaraciones, a que los rivales quemaran tiempo.

“Una pérdida de tiempo muy grande, el árbitro habló dos veces con el portero para poner el balón en juego lo más rápido posible. Siempre tratamos de hacer nuestro juego, fuimos fieles a lo que somos, trabajamos duro. Estoy orgulloso de eso. Luchamos hasta el último minuto, pero no conseguimos ganar. Muy triste, sentimiento de tristeza. 90 minutos que Marruecos siempre quiso detener nuestro juego con pequeñas faltas. El árbitro no dio una advertencia, no prestando atención y así fue el juego. Creo que hay un penalti a Bruno (Fernandes)”, dijo el compañero de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, ahí no terminó la crítica del jugador que también se despide de los mundiales y encendió la polémica contra la selección de Lionel Scaloni.

“¡Argentina será campeona! ¡Fueron cinco árbitros argentinos! Qué más puedo decir. A ver qué pasa. Puedo apostar que Argentina será campeona”, anunció y agregó que Portugal tenía todo para pelear el título.

“Me voy con tristeza, porque teníamos la capacidad de ganar este Mundial. El sentimiento y la prepotencia del árbitro en la cancha, puedo apostar todo lo que tengo a que Argentina será campeona. Por lo que hizo hoy”

Pepe también habló del desarrollo del partido contra Marruecos en el Estadio Al Thumama, si no que se refirió al duelo en el que Argentina superó a Países Bajos en el Estadio Lusail.

“Recibimos un gol que no esperábamos, pero tengo que decir que esto es más fuerte que yo y lo voy a tener que decir. Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre nuestro partido. Después de lo que pasó ayer, con Messi”. Hablando, toda Argentina y el árbitro viene aquí a pitar. No digo que venga condicionado, pero ¿a qué jugamos el segundo tiempo? El portero se tiró al suelo. El único equipo que jugó fútbol fuimos nosotros. Estamos tristes. Teníamos calidad para ganar el Mundial y no lo hicimos. No logro”, cerró para los medios de comunicación de su país.

Otro que no se guardó nada fue Bruno Fernández y también arremetió contra los árbitros.

“Es muy raro tener un árbitro que todavía tiene la selección de ellos en competición y no tenemos ningún jugador portugués. Los nuestros arbitran la Champions League, entonces tienen calidad y nivel para estar aquí. Ellos no arbitran Champions, no están acostumbrados a este tipo de partidos, no tienen ritmo para esto. Inclinaron claramente el campo. En el primer tiempo hay un penalti claro para mí. Estoy aislado y nunca en mi vida me dejaré caer cuando estoy solo frente al portero y yo podemos tirar a portería en una situación así”, finalizó para avivar aún más la polémica.