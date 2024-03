Arruinaron todo: Hinchas de la Selección Colombia se fueron a los golpes tras partido con Rumania; todo quedó en video

No todo fue positivo, la victoria de la Selección se vio empañada por algunas actitudes que tuvieron simpatizantes al interior del estadio, un episodio que ha sido comentado a través de las redes sociales. En algunos videos que circulan por las redes sociales se ve a varios fanáticos con objetos alusivos a Colombia sosteniendo una pelea en los túneles del escenario deportivo.

En el fondo del video se alcanzan a observar a algunos trabajadores de seguridad dialogando entre ellos, pero no saben cómo reaccionar ante la situación. La pelea se mantiene por algunos segundos, después tal parece que todo se calma, pero esto no se puede apreciar, ya que, el video se corta.

Hasta el momento se desconocen los motivos que desencadenaron esta escena, pero las reacciones por redes sociales no se han hecho esperar y muchos usuarios cuestionaron el comportamiento que, al parecer, tuvieron varios colombianos y que refleja las diferencias que todavía se mantienen entre países, ya que este tipo de hechos no son muy comunes en España.

La crítica de Carlos Antonio Vélez

“No todo es dulzura. Se demoraron los cambios. Asprilla debió entrar antes, Lerma muy cansado no fue reemplazado y sobre una hora de juego el cansancio se notó. Por eso, ellos marcaron sus dos goles. La felicidad no es completa. Pero lo que sí está claro es que, con los jugadores que tenemos, es imperdonable jugar mal y no estar en la final de la Copa. Muy bueno esta vez lo del comienzo, pero ahora se falla al final. ¡Habrá que hacerlo redondo algún día, ojalá pronto!”, dijo Vélez en su cuenta de X.