“Así dormimos los campeones”: Juan Pablo Vargas también celebró y felicitó a Millonarios por el título

El zaguero no pudo jugar la final, aunque, a su manera, también posó junto al trofeo.

La anhelada estrella número 16 finalmente llegó para Millonarios y su hinchada. Tras derrotar en los penales a Nacional en la gran final, el cuadro embajador conquistó la Liga BetPlay y motivó una apoteósica fiesta en Bogotá.

En un partido que mantuvo el suspenso hasta el último minuto, la definición se dio desde los once pasos. Al final, Millonarios se impuso 3-2 sobre el conjunto verdolaga y concluyó así una exitosa campaña.

Jugadores, cuerpo técnico y, por supuesto, la hinchada se entregaron a un festejo que venían buscando desde hace varios años. Nadie quiso perderse la gran fiesta, ni siquiera quienes no pudieron acompañar a los embajadores en la gran final.

Juan Pablo Vargas, quien no pudo estar con Millonarios debido a que fue convocado por la Selección de Costa Rica para la Copa Oro, no se quedó por fuera del festejo y, a su manera, también alzó el trofeo.

“Así dormimos los CAMPEONEEEEESSSSS hoy. Disfrútenlo familia @millosfcoficial, somos merecidos campeones (en unos días me tomo la foto con el real) SOLO MILLOS LOCA”, escribió Vargas en su cuenta oficial de Twitter.

El zaguero posó desde su cama e hizo gala de su creatividad, pues se las ingenió para dormir con el trofeo y la medalla de los campeones.

Así dormimos los CAMPEONEEEEESSSSS hoy 🏆🥇💙💙💙💙💙💙💙 disfrútenlo familia @millosfcoficial somos merecidos campeones 😭😭😭 (en unos días me tomo la foto con el real)

SOLO MILLOS LOCA pic.twitter.com/nNdxe5Naf3 — Juan Pablo Vargas (@_juanpavargas) June 25, 2023

Varios de sus seguidores reaccionaron y le extendieron la felicitación, pues su labor dentro del plantel también fue notable durante el semestre.

“Gracias a ti también Juan Pa, este logro es tuyo también”; “grande Tico, el mejor defensa central del fútbol colombiano. Campeón finalmente”; “también es tuya Juanpa”; “JP necesito que salgas campeón de Sudamericana con Millonarios”; “gracias JuanPa muchas gracias por hacer esto posible”, dicen algunas de las respuestas destacadas.

En El Campín tampoco se olvidaron de Juan Pablo Vargas. Durante el festejo del título, el capitán del conjunto embajador, David Macalister Silva, sacó la camiseta del tico y cobijó con ella el trofeo, dedicando el título a su compañero.

Gracias JuanPa muchas gracias por hacer esto posible 💙 pic.twitter.com/Fft19ZVnOQ — Andrés Cubillos (@andresc09_) June 25, 2023

En El Campín tampoco se olvidaron de Juan Pablo Vargas. - Foto: Twitter @valentinaa02_

Entre lágrimas, así reaccionó Alberto Gamero por el título de Millonarios

Cuando el juez Carlos Betancur decretó el final del compromiso, el estratega samario se enfundó en un abrazo con su cuerpo de trabajo, se arrodilló y empezó a llorar por la meta alcanzada.

“Feliz, estoy muy feliz. Esto es grande, es muy bonito y será inolvidable”, dijo el técnico a Win Sports, ya acompañado por su esposa Adriana Góngora.

Qué chévere esto.

Aunque no soy tan fanática del fútbol. sé lo que significa esto para un DT, los jugadores y los hinchas.

Felicidades al profe y @MillosFCoficial

Nada como ganar cuando se lo merecen.

💙🤍pic.twitter.com/yTAbHqYUAJ — DoñaPily (@dona_pily2) June 25, 2023

Y reveló que “ha sido un camino duro, uno se acuerda de muchas cosas. Hoy me escribió mucha gente de la ciudad donde nací, muchos amigos y cuando me senté ahí me imaginé a mi barrio Bastidas, a mi mamá tranquila, a todos. Que ellos gocen, porque ellos sufren como yo. Santa Marta entera lo está escuchando y está feliz, Bogotá también”.

Alberto Gamero no pudo contener las lágrimas tras quedar campeón con Millonarios. - Foto: Captura de pantalla: Video el IG de valentinarincon11

Entrenó penales

Fue una definición dramática, pero fiel a su costumbre, Gamero reveló que entrenó los penales, lo que se terminó demostrando en el título que levantó Millonarios hoy.

“Nunca me imaginé los penales, uno quiere ganar directo, pero tenía fe en Montero y en los pateadores, nosotros lo practicamos”, destacó.

Desde Win Sports también hubo palabras de la esposa del entrenador campeón del fútbol colombiano e indicó que, acabado el duelo, Gamero no bajó al camerino a buscarla a ella.

“Fue a buscar a la virgencita milagrosa, porque es devota de ella. Hoy llegó una virgencita de un metro, que la estaba buscando y alguien se la mandó hoy. Alberto no ha hecho más que confiar en Dios y su trabajo, es una noche maravillosa y el tiempo de Dios es perfecto”, afirmó Adriana Góngora.

Larry Vásquez en la disputa de un balón. - Foto: AFP

Los éxitos de Gamero

Para Alberto Gamero el título de hoy es la consagración de un proceso que comenzó en 2020 y que ya deja dos títulos, puesto que el año pasado había levantado la Copa Betplay.

En su carrera como entrenador, el samario de 59 años ha sido campeón de tres ligas y dos copas. Además, esta es la segunda estrella que le arrebata a Atlético Nacional, puesto que con el Deportes Tolima lo superó en 2018 en el mismísimo estadio Atanasio Girardot.

Y un dato no menor es que Gamero también había sido campeón de liga con Millonarios como jugador en 1988.