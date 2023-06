La felicitación de Carlos Antonio Vélez a Millonarios por su estrella 16: “No tenía tanta fantasía, pero superó sus problemas”

La primera final por liga entre Millonarios y Atlético Nacional cumplió las expectativas. El estadio El Campín fue escenario de un partidazo que no pudo definirse de una manera más épica que desde la tanda de penales. Al final, fue el equipo dirigido por Alberto Gamero el que sumó una estrella en su escudo.

El camino del equipo albiazul para levantar un nuevo título no fue fácil. A lo largo de la Liga BetPlay deslumbró, como en los últimos torneos, pero también bajó la guardia en partidos clave, como en el pasado, y puso a sufrir a sus hinchas más de lo esperado. Basta ver lo que pasó en la final: en Medellín, tuvo para irse en ventaja pero no lo hizo, y en Bogotá, vio cómo le anotaron gol en la primera llegada clara que recibió.

Millonarios por fin logró con Alberto Gamero la anhelada estrella 16. - Foto: @MillosFCoficial

Millonarios, además, tuvo que lidiar con su pasado. En el primer semestre de 2021, ya con Alberto Gamero como director técnico, perdió una final en su casa ante Deportes Tolima. En Ibagué, el equipo embajador sacó un valioso empate, y en la capital colombiana, frente a su público, cayó dos tantos a uno. Fue el primer fracaso del entrenador samario.

Aunque Gamero ha demostrado ser un entrenador sereno, para nadie era un secreto la presión que cargaba en su espalda. Millonarios ha venido jugando bien los últimos años, pero el buen juego de nada sirve si no se traduce en títulos importantes, y hasta la noche del 24 de junio, no se había dado. Pese a que la dirigencia del club lo respaldó, ganara o perdiera la final, en la hinchada siempre estuvo el temor de que si no se coronaba campeón, podía dar su paso al costado.

Alberto Gamero lloró después de ganar la final de la Liga Betplay ante Nacional. - Foto: Win Sports

En ese contexto, Carlos Antonio Vélez dejó un mensaje de felicitación a Millonarios:

“Es el premio a un proyecto. El Millonarios de la fantasía y el del gran juego no lo pudo ganar. La historia le debía a Gamero, gestor de un equipo de autor, lo que hoy logró. Este modelo 2023 no tenía tanta fantasía, pero supo superar sus propios problemas y sumó una estrella más. ¡Salud y Felicitaciones! El nuevo Millos reivindicó al Millos de los dos años anteriores que merecía más, pero no ganó”.

Valga recordar que tras el triunfo, Millonarios se convirtió en el segundo club colombiano con más estrellas (16), superando a América de Cali (15), pero debajo de Atlético Nacional (17).

Hinchas de Millonarios no supieron celebrar

La hinchada de Millonarios no supo celebrar el título de su equipo, como lo evidenciaron algunos hechos de violencia en el occidente y en el sur de Bogotá, que empañaron la algarabía que se vivió en El Campín.

Ya pasada la medianoche en el país y mientras la mayoría de personas se encontraban en sus hogares, el periodista Andrés Agudelo reportó que las localidades de Engativá y Bosa fueron las que mayores enfrentamientos entre hinchas presentaron.

Una fuerte riña se presentó el sur de Bogotá - Foto: Twitter: @BluRadioCo

“Se presentan a esta hora disturbios en varias localidades de Bogotá; Engativá y Bosa, con mayores enfrentamientos entre hinchas a esta hora.”, escribió el comunicador junto a un video en el que decenas de hinchas tanto de Millonarios como de Nacional protagonizan riñas y disturbios en un barrio de la capital.

Además de los actos de intolerancia presentados entre los hinchas embajadores y verdolagas, también se presentaron algunos casos en de violencia en contra de la fuerza pública que realizaba el acompañamiento en distintos sectores para mantener la seguridad y el orden.

En el hecho registrado en la localidad de Bosa, se observa a los policías refugiados en una esquina del sector, mientras que algunos aficionados lanzan objetos como piedras o botellas.