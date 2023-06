Emocionado: así reaccionó Alberto Gamero por el título de Millonarios. Esto fue lo primero que fue a buscar el timonel en el camerino

La final de la Liga Betplay se consumó y Millonarios es el campeón, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y ganar 3-2 en la definición desde el punto penal.

La fiesta en Bogotá comenzó desde que el club embajador salió del hotel de concentración y continuó en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde la afición pintó el recinto totalmente de azul.

Ya en el juego, el equipo de Alberto Gamero comenzó perdiendo a los 31 minutos, a través de un tanto del delantero Jefferson Duque. Pero a los 70′ apareció Andrés Llinás para poner la paridad.

Millonarios Campeón Liga Betplay I 2023 - Foto: Colprensa

La igualdad se mantuvo y, por ende, la final se tuvo que definir desde el punto penal, donde Álvaro Montero atajó dos cobros y Dorlan Pabón falló su ejecución.

De esta manera, el elenco capitalino consiguió la estrella 16 de su historia y la primera bajo el mando de Alberto Gamero.

Gamero lloró finalizado el encuentro

Cuando el juez Carlos Betancur decretó el final del compromiso, el estratega samario se enfundó en un abrazo con su cuerpo de trabajo, se arrodilló y empezó a llorar por la meta alcanzada.

“Feliz, estoy muy feliz. Esto es grande, es muy bonito y será inolvidable”, dijo el técnico a Win Sports, ya acompañado por su esposa Adriana Góngora.

🔵⭐ “Feliz, feliz, feliz, estoy muy feliz. Esto es grande, muy bonito e inolvidable”, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios#LAFINALxWIN pic.twitter.com/kvSn5IC587 — Win Sports TV (@WinSportsTV) June 25, 2023

Y reveló que “ha sido un camino duro, uno se acuerda de muchas cosas. Hoy me escribió mucha gente de la ciudad donde nací, muchos amigos y cuando me senté ahí me imaginé a mi barrio Bastidas, a mi mamá tranquila, a todos. Que ellos gocen, porque ellos sufren como yo. Santa Marta entera lo está escuchando y está feliz, Bogotá también”.

Entrenó penales

Fue una definición dramática, pero fiel a su costumbre, Gamero reveló que entrenó los penales, lo que se terminó demostrando en el título que levantó Millonarios hoy.

“Nunca me imaginé los penales, uno quiere ganar directo, pero tenía fe en Montero y en los pateadores, nosotros lo practicamos”, destacó.

Millonarios por fin logró con Alberto Gamero la anhelada estrella 16. - Foto: @MillosFCoficial

Desde Win Sports también hubo palabras de la esposa del entrenador campeón del fútbol colombiano e indicó que, acabado el duelo, Gamero no bajó al camerino a buscarla a ella.

“Fue a buscar a la virgencita milagrosa, porque es devota de ella. Hoy llegó una virgencita de un metro, que la estaba buscando y alguien se la mandó hoy. Alberto no ha hecho más que confiar en Dios y su trabajo, es una noche maravillosa y el tiempo de Dios es perfecto”, afirmó Adriana Góngora.

Los éxitos de Gamero

Para Alberto Gamero el título de hoy es la consagración de un proceso que comenzó en 2020 y que ya deja dos títulos, puesto que el año pasado había levantado la Copa Betplay.

En su carrera como entrenador, el samario de 59 años ha sido campeón de tres ligas y dos copas.

Alberto Gamero ya le había ganado una final a Nacional en 2018. - Foto: Dimayor

Además, esta es la segunda estrella que le arrebata a Atlético Nacional, puesto que con el Deportes Tolima lo superó en 2018 en el mismísimo estadio Atanasio Girardot.

Y un dato no menor es que Gamero también había sido campeón de liga con Millonarios como jugador en 1988.

Los títulos de Millonarios

Gracias al trofeo que levantó hoy frente a su público en El Campín, Millonarios se convirtió en el segundo equipo con más títulos del fútbol colombiano, con 16.

Está solo en esta posición, dejando atrás los 15 del América, y a uno del más ganador, que es Nacional.

Además, es su tercera estrella en el siglo, después de las obtenidas en 2012 y 2017.

Para los ‘Embajadores’ este es el título 20 en su historia en el rentado colombiano, si le sumamos las tres Copas Colombia y la Superliga de 2018.