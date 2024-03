Así reaccionó la prensa española tras la derrota de su selección ante Colombia: “ha tumbado a Alemania, Brasil y España”

“ El fútbol es de los futbolistas y hay algunos que por más que pasen los años no pierden la magia. James Rodríguez es uno de ellos . Descansó en el banquillo en la primera parte del España-Colombia, entró en el 46′ y revolucionó con su zurda lo que hasta ese momento solo era un amistoso de sube y baja. Pidió el balón, remató con veneno y filtró los pases que devolvieron a Colombia el colmillo que la había faltado en los primeros 45 minutos. Ante él y Luis Díaz, otro terremoto, la España de Luis de la Fuente pinchó en el primero de los dos amistosos que deben llevarnos a la Eurocopa. Es un simple amistoso, sí, pero siempre duele perder. Sea en Londres o en la puerta de tu casa”, señaló el diario AS , de España.

“Un aluvión que ya no aflojó y que frustró la entrada de los azulgranas Lamine Yamal y Pau Cubarsí, quien debutaba con la Selección española; se convertía de ese modo en el defensa más joven en hacerlo superando a un tal Sergio Ramos. Un estreno amargo, pero que con el tiempo y el talento que se le adivina al chaval quedará en mera anécdota. El 1-0 ya no lo movió nadie. Desde que James y Luis Díaz se pusieron la capa no hubo nadie capaz de frenarles”, agregó el citado medio.